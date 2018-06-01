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مثير..بغاو يسرقو ليه التليفون..وها شنو دارو ليه فاش لقاوه مركب أسنان ديال الذهب

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 13:30 مثير..بغاو يسرقو ليه التليفون..وها شنو دارو ليه فاش لقاوه مركب أسنان ديال الذهب | دولي
مثير..بغاو يسرقو ليه التليفون..وها شنو دارو ليه فاش لقاوه مركب أسنان ديال الذهب
عاش شاب في عقده الثالث، الجحيم، أول أمس الجمعة، بحي سان دنيس في العاصمة الفرنسية باريس، عقب تعرضه لهجوم على يد عدة أشخاص، قاموا بسرقته ونزع أسنانه الذهبية بالقوة.

''شوف تيفي''

عاش شاب في عقده الثالث، الجحيم، أول أمس الجمعة، بحي سان دنيس في العاصمة الفرنسية باريس، عقب تعرضه لهجوم على يد عدة أشخاص، قاموا بسرقته ونزع أسنانه الذهبية بالقوة.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام فرنسية فإن أفراد العصابة كانوا يريدون سرقة هاتف الشاب البالغ من العمر 37 سنة، لكنهم لاحظوا أن لديه طقم أسنان من ذهب فقرروا أخذ الطقم كذلك، وذلك من خلال نزع تلك الأسنان بالقوة دون استخدام أي ملقط.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشاب الضحية تعرض كذلك للضرب، ونقل إلى مستشفى سان دونيس، حيث تلقى العلاجات الضرورية .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي باريس العصابة أسنان الشاب الضحية

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