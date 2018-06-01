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سكوب.. رغم الأزمة هذه هي القيمة المالية لانتقال اللاعب جبرون إلى الرجاء

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 12:58 سكوب.. رغم الأزمة هذه هي القيمة المالية لانتقال اللاعب جبرون إلى الرجاء | سبور
سكوب.. رغم الأزمة هذه هي القيمة المالية لانتقال اللاعب جبرون إلى الرجاء
علمت '' شوف سبور'' من مصدر قريب من فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدمّ، أنه رغم الأزمة فقد بلغت قيمة انتقال اللاعب أناس جبرون إلى القلعة الخضراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية 250 مليون سنتيم.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصدر قريب من فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدمّ، أنه رغم الأزمة فقد بلغت قيمة انتقال اللاعب أناس جبرون إلى القلعة الخضراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية 250 مليون سنتيم.

وأكدت ذات المصادر أن قيمة صفقة لاعب المنتخب الأولمبي بلغت 250 مليون سنتيم مقسمة لأربعة سنوات، موضحا أن اللاعب سيتوصل في الموسم الاول بـ 50 مليون سنتيم، والموسم الثاني 60 مليون سنتيم، والموسم الثالث 70 مليون سنتيم ونفس القيمة في الموسم الرابع.

وحسب ذات المتحدث فضل عدم ذكر إسمه فإن اللاعب سيلتحق يم غد الإثنين إلى معسكر النادي بمدينة بنسليمان للمشاركة في المعسكر التدريبي تحضيرا للموسم المقبل.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الرجاء أناس جبرون المغرب التطواني

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