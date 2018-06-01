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مثيــــر.. أميـــر سعودي يشــكو ارتفاع الكهــرباء

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 12:41 مثيــــر.. أميـــر سعودي يشــكو ارتفاع الكهــرباء | دولي
مثيــــر.. أميـــر سعودي يشــكو ارتفاع الكهــرباء
غرد الأمير السعودي، سعود محمد العبد الله الفيصل، شاكيا ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بعقار خاص به.

شوف تيفي

غرد الأمير السعودي، سعود محمد العبد الله الفيصل، شاكيا ارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بعقار خاص به.

وكتب الفيصل: ''فيلا 400 متر لا يسكنها أحد من بداية رمضان، كيف وبأي منطق تكون فاتورتها 21 ألف؟!''، وأوضح الفيصل في ردوده على المتابعين، أنه يقوم بدفع فواتيره بنفسه، ولا تتحملها الدولة كما كان يحدث في السابق، وكان الملك سلمان، قد أصدر أمرا ملكيا ينص على وقف تحمل الدولة سداد فواتير الكهرباء والمياه عن الأمراء، حسب ما أورده موقع وكالة ''روسيا اليوم''.

واندلعت موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مواطنون سعوديون عن غضبهم من ارتفاع أسعار الكهرباء، بعد إصدار فاتورة الكهرباء الإلكترونية لشهر يونيو الجاري، والتي تضم التعريفة والأسعار الجديدة.

 

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