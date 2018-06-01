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الأهلي يحذر اللاعب أزارو بسبب تمرده عن الفريق

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 12:25 الأهلي يحذر اللاعب أزارو بسبب تمرده عن الفريق | سبور
الأهلي يحذر اللاعب أزارو بسبب تمرده عن الفريق
حذر فريق الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، اللاعب وليد أزارو، بسبب تمرده عن النادي وغيابه عن إحدى المباريات الودية، علما أنه سيحمل قميص الفريق لمدة أربعة مواسم أخرى.

'' شوف سبور''

حذر فريق الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، اللاعب وليد أزارو، بسبب تمرده عن النادي وغيابه عن إحدى المباريات الودية، علما أنه سيحمل قميص الفريق لمدة أربعة مواسم أخرى.

وذكرت تقارير مصرية، أن فريق الأهلي، تواصل مع محمد العاصي، مدير أعمال اللاعب، وطالبه بالحديث مع أزارو، حتى يتجنب سيناريو التمرد بعد أن غاب بشكل مفاجئ عن ودية الشمس، بسبب عدم منحه الفرصة لخوض تجربة جديدة في الدولي الصيني.

وأكد الأهلي لوكيل أزارو أن اللاعب لن يرحل مهما كانت المغريات المالية، خاصة وأن الفريق يسعى للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.

وتألق وليد أزارو بشكل لافت في الموسم الماضي رفقة الفريق، وفاز بلقب هداف الدوري المصري.

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شوف سبور المغرب الأهلي المصري وليد أزارو

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