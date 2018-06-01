انطلاق أشغال القمة العادية الـ31 لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الافريقي بنواكشوط بمشاركة المغرب ﻿

انطلقت، يومه الأحد بنواكشوط، أشغال القمة العادية الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، بمشاركة المغرب.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

انطلقت، يومه الأحد بنواكشوط، أشغال القمة العادية الـ31 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي، بمشاركة المغرب.

ويرأس الوفد المغربي في هذه القمة، المنعقدة تحت شعار ''كسب معركة الفساد.. مسار مستدام على درب تحول أفريقيا''، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة.

ويتضمن جدول أعمال القمة، التي تستمر على مدى يومين، بالإضافة إلى موضوعها الرئيسي ممثلا في مكافحة الفساد، العديد من القضايا، من بينها، على الخصوص، الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي، ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذا بحث مشاريع الآليات القانونية وميزانية الاتحاد.