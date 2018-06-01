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هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 11:53 هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور | اقتصاد
هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور
ابتداء من يومه الأحد 1 يوليوز 2018، تشهد أسعار السجائر في المغرب تغييرا بعد المصادقة على أسعار جديدة، حيث تغير سعر سجائر ''مارلبورورميكس'' التي تعتبر من ''السجائر الشقراء''، ووصل لـ 35 درهم، وذلك حسب

''شوف تيفي''

ابتداء من يومه الأحد 1 يوليوز 2018، تشهد أسعار السجائر في المغرب تغييرا بعد المصادقة على أسعار جديدة، حيث تغير سعر سجائر ''مارلبورورميكس'' التي تعتبر من ''السجائر الشقراء''، ووصل لـ 35 درهم، وذلك حسب لائحة الأسعار الجديدة للسجائر والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 28 يونيو 2018.

وحسب ما كشفت عنه الجريدة الرسمية الصادرة بالتاريخ المذكورة، فإنه ابتداء من فاتح يوليوز وبعد استطلاع رأي اللجنة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ المصنوع للعموم، فقد تقرر تغيير تسميات منتوجات التبغ ، بالإضافة إلى المصادقة على أسعار جديدة تم وضعها في لائحة تضم مجموعة من أنواع السجائر من بينها سجائر '' مارلبورورميكس'' التي وصل سعرها ل 35 درهما، بالإضافة إلى سجائر ''ماركيز فول فلافور 50'' التي وصل سعرها لـ 47٫50 درهم، في حين وصل سعر ''ماركيز فولفلافور 100'' وصل لـ 95 درهم، أما سعر ''السيجارة للوحدة'' فبالنسبة لنوع ''بوليفار ليبيرتادور '' فقد وصل لـ 180 درهما، بينما وصل سعر ''مونتيكريسيترو 80'' إلى 280 درهما.

وأشارت اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية عن تغيير اسم نوع منتوجات ''مارليورفزيون بوريل KS'' إلى '' مارلبوروبوريل ميكس''، مع الاحتفاظ باسم ''السجائر الشقراء'' التي تطلق على بعض المنتوجات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجريدة الرسمية ماركيز فاتح يوليوز المصادقة

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