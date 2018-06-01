 بالفيديو..تلميذة مغربية تحقق المستحيل وتحصل على نقطة 20 على 20 بالسنة الثالثة إعدادي بتمارة ﻿
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بالفيديو..تلميذة مغربية تحقق المستحيل وتحصل على نقطة 20 على 20 بالسنة الثالثة إعدادي بتمارة

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 11:16 بالفيديو..تلميذة مغربية تحقق المستحيل وتحصل على نقطة 20 على 20 بالسنة الثالثة إعدادي بتمارة | مجتمع
بالفيديو..تلميذة مغربية تحقق المستحيل وتحصل على نقطة 20 على 20 بالسنة الثالثة إعدادي بتمارة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 1 يوليوز، مقطع فيديو، يظهر لحظة الكشف عن حصول تلميذة تبلغ من العمر حوالي 14 سنة على نقطة 20/20 بالقسم الثالث الإعدادي بإحدى المؤسسات

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد 1 يوليوز، مقطع فيديو، يظهر لحظة الكشف عن حصول تلميذة تبلغ من العمر حوالي 14 سنة على نقطة 20/20 بالقسم الثالث الإعدادي بإحدى المؤسسات التعليمية بمدينة تمارة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث أكد الجميع أن النتيجة التي تحصلت عليها التلميذة ''هبة.ز'' تعتبر انجازا غير مسبوق بالمغرب، معبرين في الوقت نفسه عن إعجابهم الكبير بذكائها وبقدرتها التي استطاعت من خلالها تحقيق هذه النتيجة.

تجدر الإشارة إلى أن مختلف أكاديميات التعليم بالمغرب، كشفت صباح أمس السبت 30 يونيو، عن نتائج السنة الثالثة إعدادي بعد أسبوعين فقط من إجراء الامتحان الوطني.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي مدينة تمارة التلميذة

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