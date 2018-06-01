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الملك سلمان يؤكد لترامب استخدام احتياطيات النفط لإنقاذ السوق

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 10:45 الملك سلمان يؤكد لترامب استخدام احتياطيات النفط لإنقاذ السوق | دولي
الملك سلمان يؤكد لترامب استخدام احتياطيات النفط لإنقاذ السوق
صحح البيت الأبيض بيان الرئيس دونالد ترامب، بأن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعده بزيادة إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل، وكما أوضحت المتحدثة باسم ترامب، سارة ساندرز، فإن الملك أكد

شوف تيفي

صحح البيت الأبيض بيان الرئيس دونالد ترامب، بأن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وعده بزيادة إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل، وكما أوضحت المتحدثة باسم ترامب، سارة ساندرز، فإن الملك أكد إمكانية استخدام احتياطيات استخراج النفط.

وقالت ساندرز اليوم الأحد : '' أكد الزعيمان التزامهما بسوق طاقة عالمي صحي ومستقر لصالح جميع البلدان. واتفق الزعيمان أن هناك حاجة إلى توازن سوق النفط العالمية لضمان الحصول على طاقة موثوقة وبأسعار معقولة للناس في جميع أنحاء العالم''، وأضافت ساندرز: ''وردا على تقييم الرئيس، بأنه يلاحظ نقص في سوق النفط، أكد الملك سلمان، أن المملكة لديها إمكانية طاقة إنتاجية إضافية بـ 2 مليون برميل، والتي سوف تستخدمها بحكمة، وعند الحاجة إلى ضمان التوازن والاستقرار في السوق''، حسب ما أورده موقع ''سبوتنيك''.

في سياق متصل، أعلن وزير الطاقة الكويتي، بخيت الرشيدي، أن الكويت سترفع مستوى إنتاج النفط بمقدار 85 ألف برميل يوميا، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، بموجب اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين، والذي يهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا.

 

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