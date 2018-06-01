مؤلم..نهاية مروعة لحياة طفل بمنطقة دكالة ضواحي الجديدة ﻿

لقي طفل يبلغ من العمر قيد حياته 3 سنوات مصرعه بطريقة بشعة أمس السبت 30 يونيو، عقب سقوطه ب ''ساقية'' توجد بالقرب من منزل أسرته بمنطقة ''أربعاء العونات'' التابعة لدكالة ضواحي مدينة الجديدة.

''شوف تيفي''

لقي طفل يبلغ من العمر قيد حياته 3 سنوات مصرعه بطريقة بشعة أمس السبت 30 يونيو، عقب سقوطه ب ''ساقية'' توجد بالقرب من منزل أسرته بمنطقة ''أربعاء العونات'' التابعة لدكالة ضواحي مدينة الجديدة.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن الطفل قام بالصعود إلى ''الساقية'' الخاصة بسقي أرض زراعية، وخلال لعبه فقد توازنه وسقط بداخلها ليفارق الحياة غرقا بالرغم من قيام أحد الأشخاص بإخراجه مباشرة بعد سقوطه.

وأشار ذات المصدر إلى أن السلطات المحلية ومصالح الدرك حلت بمكان الحادث وعاينت جثة الطفل التي تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمدينة الجديدة لإخصاعها للتشريح الطبي.