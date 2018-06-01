 هــــذا هو موقف الشبيبة الاتحادية من محاكمة معتقلي الريف ﻿
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هــــذا هو موقف الشبيبة الاتحادية من محاكمة معتقلي الريف | بوليتيك

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هــــذا هو موقف الشبيبة الاتحادية من محاكمة معتقلي الريف

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 10:38 هــــذا هو موقف الشبيبة الاتحادية من محاكمة معتقلي الريف | بوليتيك
هــــذا هو موقف الشبيبة الاتحادية من محاكمة معتقلي الريف
تبرأ فتح الله الرمضاني الناطق الرسمي بإسم الشبيبة الاتحادية، من بيان منسوب لقيادة التنظيم الشبيبي، بخصوص الأحكام القضائية التي أصدرتها هيئة الحكم المكلفة بالنظر في ملف معتقلي أحداث الحسيمة بغرفة

شوف تيفي

تبرأ فتح الله الرمضاني الناطق الرسمي بإسم الشبيبة الاتحادية، من بيان منسوب لقيادة التنظيم الشبيبي، بخصوص الأحكام القضائية التي أصدرتها هيئة الحكم المكلفة بالنظر في ملف معتقلي أحداث الحسيمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء 26 يونيو 2018 في حق معتقلي ''حراك الريف''.

وأفاد فتح الله الرمضاني، ردا على كل المغالطات والأكاذيب المنسوبة لشبيبة الوردة ''الإتحاد حزب مؤسسات''، مضيفا: ''لا وجود لبيان صادر عن المكتب الوطني لشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي على خلفية الأحكام الإبتدائية الصادرة في حق المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة''.

وأورد الناطق الرسمي بإسم شبيبة حزب ''الوردة''، أن ''موقف الشبيبة الاتحادية، موقف ثابت ومبدئي، يتجسد في المحاكمة العادلة، ويعكسه نضالها من أجل بناء دولة الحق والقانون''.

واعتبر فتح الله الرمضاني، أن ''الحالة لا تتحمل أي صورة من صور المزايدات السياسية''، معربا عن أمله في أن تحمل الأيام القادمة حلولا مرضية وواقعية''.

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