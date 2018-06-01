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مثير وهام للرجال المغاربة..حضيو راسكم: هذا المشروب يؤثر على الخصوبة ويتسبب في العقم

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 10:19 مثير وهام للرجال المغاربة..حضيو راسكم: هذا المشروب يؤثر على الخصوبة ويتسبب في العقم | مجتمع
مثير وهام للرجال المغاربة..حضيو راسكم: هذا المشروب يؤثر على الخصوبة ويتسبب في العقم
أكدت دراسة حديثة، أن المشروبات الغازية يمكن أن تؤثر على خصوبة الجنسين، بعكس العصائر الطبيعية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''dw'' الألماني أمس السبت 30 يونيو.

''شوف تيفي''

أكدت دراسة حديثة، أن المشروبات الغازية يمكن أن تؤثر على خصوبة الجنسين، بعكس العصائر الطبيعية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''dw'' الألماني أمس السبت 30 يونيو.

وأوضح الموقع الألماني أن تناول السكر بشكل متزايد يتسبب في الإصابة بداء السكري والسمنة، كما يمكن أن يسبب ارتفاع نسبة الدهون، لكن ما كشفته دراسة أمريكية أجريت في جامعة بوسطن يدق ناقوس الخطر بشأن إمكانية الإنجاب، حيث أثبتت أن الإفراط في شرب المشروبات الغازية يؤثر على الخصوبة بشكل كبير بسبب ارتفاع نسبة السكر فيها.

وأكد المصر ذاته أن نتائج الدراسة، التي نشرت في دورية ''Epidemiology'' المتخصصة في علم الأمراض، كشفت أن تناول المشروبات الغازية من شأنه أن يقلل من فرص الحمل والإنجاب، حيث أكد الباحثون أن تناول مشروب سكري واحد أو أكثر يومياً يساهم في خفض معدلات الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء، بالاضافة إلى تزايد خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الصحية المختلفة مثل السكري والسمنة وأمراض الكبد، مشيرا إلى أن الدراسة، اعتمدت على 3828 رجلاً وسيدة تراوحت أعمارهم بين 21 و45 سنة، وجمع الباحثون معلومات من المشتركين في فترات منتظمة، ووجدوا أن تناول المشروبات الغازية قلل من فرص الإنجاب بحوالي 20 في المائة لدى كل من الرجال والنساء، كما أن تناول مشروب غازي واحد على الأقل يومياً يقلل من فرص الإنجاب لدى النساء بنسبة 25 في المائة وبنسبة 33 في المائة لدى الرجال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المشروبات الغازية الإنجاب الرجال والنساء

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