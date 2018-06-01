فرنسا .. تصادق على قرار يهدد المغاربة بالحرمان من الحصول على الفيزا ﻿

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا على مشروع قانون الهجرة واللجوء والاندماج الجديد، والذي تضمن إجراءات مشددة على الهجرة غير القانونية (الحريكَ) بشكل يستهدف المغاربة و مواطني البلدان المغاربية بدرجة

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صادق مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا على مشروع قانون الهجرة واللجوء والاندماج الجديد، والذي تضمن إجراءات مشددة على الهجرة غير القانونية (الحريكَ) بشكل يستهدف المغاربة و مواطني البلدان المغاربية بدرجة أولى باعتبارهم أكثر الجنسيات المتواجدة في وضع غير قانوني، إضافة إلى ترسيم مادة تقضي بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني دول لا تتعاون كفاية في ترحيل رعاياها الحراكَة على غرار الجزائر والمغرب ومصر ومالي ودول أخرى.

وحاز النص المصادق عليه من طرف أعضاء مجلس الشيوخ بداية هذا الأسبوع، على دعم 197 عضوا، ومعارضة 137، وتضمن تشديدا للإجراءات المتعلقة بإبعاد الحراكة خصيصا وتعديل طرق الاستفادة من الرعاية الصحية لهم.

وعند دخول القانون الجديد حيز التطبيق، فإن أي مغربي أو جزائري “حراك” في فرنسا، سيكون مطالبا بتسديد تكاليف الرعاية الصحية التي استفاد منها، سواء هو أو أقاربه أو أشخاص يتعهدون بتسديد مستحقات علاجه، في حين سيتم تحديد التكاليف لاحقا بواسطة مرسوم.

وفيما يتعلق بإبعاد “الحراكة” من فرنسا، فقد تضمن القانون الذي نقلته صحيفة ''الشروق'' الجزائرية أول أمس، مادة جديدة وهي رقم 11، تنص على أن ''التأشيرة طويلة المدة يمكن أن يرفض منحها لمواطني دولة تقوم بإصدار عدد غير كاف من التراخيص القنصلية لرعاياها الحراكَة قصد إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، أو لا تحترم ما ورد في اتفاقيات الهجرة الثنائية أو المتعددة للتحكم في تدفق المهاجرين''.

ونص القانون المعدل على أن السلطات الإدارية وعبر قرار له ما يبرره، يمكنها استصدار قرار إلزامي بمغادرة التراب الفرنسي ومنع الحراكَ من العودة إليه لمدة قصوى تصل إلى خمس سنوات.

وحسب المادة ''19 أ مكرر'' فإن أي أجنبي، تم طرده أو كان محل منع قضائي أو إداري من دخول الإقليم، أو قرار بمنعه من العودة إلى الإقليم الفرنسي أو قرار بمنعه في التنقل داخل الإقليم الفرنسي، ويقوم بالدخول إلى فرنسا دون ترخيص، سيكون معرضا لعقوبة سجن لمدة 3 سنوات.

وتضمن القانون شروطا جديدة لمنح أو تجديد ''بطاقة الإقامة المؤقتة'' للأجانب، حيث إضافة إلى شرط أن لا يكون المعني بالأمر يشكل خطرا على الأمن العام، فقد تم إضافة شرط أن يكون هذا الأجنبي لا يعيش في إطار تعدد الزوجات، أي أنه يعيش مع زوجة واحدة فقط.

ونص القانون الجديد على أن تقوم الحكومة كل سنة بتسليم تقرير للبرلمان يتضمن إحصائيات تتعلق بحالات الزواج الاحتيالية أو ما يعرف بالزواج الأبيض (المصلحي) للحصول على الوثائق.