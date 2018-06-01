 فرنسا .. تصادق على قرار يهدد المغاربة بالحرمان من الحصول على الفيزا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..بالموازاة مع المونديال: حريق مهول داخل فندق بروسيا | دولي

عاجل..بالموازاة مع المونديال: حريق مهول داخل فندق بروسيا

انطلاق أشغال القمة العادية الـ31 لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الافريقي بنواكشوط بمشاركة المغرب | بوليتيك

انطلاق أشغال القمة العادية الـ31 لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الافريقي بنواكشوط بمشاركة المغرب

فيديو جد رائع من قلب سان بترسبورغ فروسيا..شوفو كيفاش تفاعلت جماهير العالم مع النشيد الوطني المغربي | بووز

فيديو جد رائع من قلب سان بترسبورغ فروسيا..شوفو كيفاش تفاعلت جماهير العالم مع النشيد الوطني المغربي

هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور | اقتصاد

هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور

بالفيديو..تلميذة مغربية تحقق المستحيل وتحصل على نقطة 20 على 20 بالسنة الثالثة إعدادي بتمارة | مجتمع

بالفيديو..تلميذة مغربية تحقق المستحيل وتحصل على نقطة 20 على 20 بالسنة الثالثة إعدادي بتمارة

الملك سلمان يؤكد لترامب استخدام احتياطيات النفط لإنقاذ السوق | دولي

الملك سلمان يؤكد لترامب استخدام احتياطيات النفط لإنقاذ السوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة طفل بمنطقة دكالة ضواحي الجديدة | حوادث و حقوق

مؤلم..نهاية مروعة لحياة طفل بمنطقة دكالة ضواحي الجديدة

هــــذا هو موقف الشبيبة الاتحادية من محاكمة معتقلي الريف | بوليتيك

هــــذا هو موقف الشبيبة الاتحادية من محاكمة معتقلي الريف

مثير وهام للرجال المغاربة..حضيو راسكم: هذا المشروب يؤثر على الخصوبة ويتسبب في العقم | مجتمع

مثير وهام للرجال المغاربة..حضيو راسكم: هذا المشروب يؤثر على الخصوبة ويتسبب في العقم

برلمانيونا والريع المريح

فرنسا .. تصادق على قرار يهدد المغاربة بالحرمان من الحصول على الفيزا

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 10:14 فرنسا .. تصادق على قرار يهدد المغاربة بالحرمان من الحصول على الفيزا | اقتصاد
فرنسا .. تصادق على قرار يهدد المغاربة بالحرمان من الحصول على الفيزا
صادق مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا على مشروع قانون الهجرة واللجوء والاندماج الجديد، والذي تضمن إجراءات مشددة على الهجرة غير القانونية (الحريكَ) بشكل يستهدف المغاربة و مواطني البلدان المغاربية بدرجة

شوف تيفي

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا على مشروع قانون الهجرة واللجوء والاندماج الجديد، والذي تضمن إجراءات مشددة على الهجرة غير القانونية (الحريكَ) بشكل يستهدف المغاربة و مواطني البلدان المغاربية بدرجة أولى باعتبارهم أكثر الجنسيات المتواجدة في وضع غير قانوني، إضافة إلى ترسيم مادة تقضي بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني دول لا تتعاون كفاية في ترحيل رعاياها الحراكَة على غرار الجزائر والمغرب ومصر ومالي ودول أخرى.

وحاز النص المصادق عليه من طرف أعضاء مجلس الشيوخ بداية هذا الأسبوع، على دعم 197 عضوا، ومعارضة 137، وتضمن تشديدا للإجراءات المتعلقة بإبعاد الحراكة خصيصا وتعديل طرق الاستفادة من الرعاية الصحية لهم.

وعند دخول القانون الجديد حيز التطبيق، فإن أي مغربي أو جزائري “حراك” في فرنسا، سيكون مطالبا بتسديد تكاليف الرعاية الصحية التي استفاد منها، سواء هو أو أقاربه أو أشخاص يتعهدون بتسديد مستحقات علاجه، في حين سيتم تحديد التكاليف لاحقا بواسطة مرسوم.

وفيما يتعلق بإبعاد “الحراكة” من فرنسا، فقد تضمن القانون الذي نقلته صحيفة ''الشروق'' الجزائرية أول أمس، مادة جديدة وهي رقم 11، تنص على أن ''التأشيرة طويلة المدة يمكن أن يرفض منحها لمواطني دولة تقوم بإصدار عدد غير كاف من التراخيص القنصلية لرعاياها الحراكَة قصد إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، أو لا تحترم ما ورد في اتفاقيات الهجرة الثنائية أو المتعددة للتحكم في تدفق المهاجرين''.

ونص القانون المعدل على أن السلطات الإدارية وعبر قرار له ما يبرره، يمكنها استصدار قرار إلزامي بمغادرة التراب الفرنسي ومنع الحراكَ من العودة إليه لمدة قصوى تصل إلى خمس سنوات.

وحسب المادة ''19 أ مكرر'' فإن أي أجنبي، تم طرده أو كان محل منع قضائي أو إداري من دخول الإقليم، أو قرار بمنعه من العودة إلى الإقليم الفرنسي أو قرار بمنعه في التنقل داخل الإقليم الفرنسي، ويقوم بالدخول إلى فرنسا دون ترخيص، سيكون معرضا لعقوبة سجن لمدة 3 سنوات.

وتضمن القانون شروطا جديدة لمنح أو تجديد ''بطاقة الإقامة المؤقتة'' للأجانب، حيث إضافة إلى شرط أن لا يكون المعني بالأمر يشكل خطرا على الأمن العام، فقد تم إضافة شرط أن يكون هذا الأجنبي لا يعيش في إطار تعدد الزوجات، أي أنه يعيش مع زوجة واحدة فقط.

ونص القانون الجديد على أن تقوم الحكومة كل سنة بتسليم تقرير للبرلمان يتضمن إحصائيات تتعلق بحالات الزواج الاحتيالية أو ما يعرف بالزواج الأبيض (المصلحي) للحصول على الوثائق.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فرنسا قرار حرمان الفيزا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور | اقتصاد

هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور

تدشين المحطة الريحية خلادي بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميغاواط وباستثمار قدره 1.7 مليار درهم وهذه مميزاتها | اقتصاد

تدشين المحطة الريحية ''خلادي'' بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ميغاواط وباستثمار قدره 1.7 مليار درهم وهذه مميزاتها

محمد بوسعيد : الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب | اقتصاد

محمد بوسعيد : الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول للمغرب

انخفاض الأسهم الأوروبية مع اقتراب قمة الاتحاد الأوروبي | اقتصاد

انخفاض الأسهم الأوروبية مع اقتراب قمة الاتحاد الأوروبي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة جد مؤثرة..عايش هو ومرتو بإعاقة فبيت مع بناتو..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة
منذ 26 دقيقة

حالة جد مؤثرة..عايش هو ومرتو بإعاقة فبيت مع بناتو..لأصحاب القلوب الرحيمة

تصريح صادم لأخت ضحية أمين حارث..خويا كان كيموت على الكرة والمنتخب وكان بالخصوص كيشجع هاذ اللاعب اللي قتلو و دا ليه عمرو | خارج البلاطو

تصريح صادم لأخت ضحية أمين حارث..خويا كان كيموت على الكرة والمنتخب وكان بالخصوص كيشجع هاذ اللاعب اللي قتلو و دا ليه عمرو

أحلام في حوار حصري..الأجر ديالي اللي تنازلت عليه فموازين تبرعت بيه لمستشفى الولادة بسلا و منين وصلاتني الرسالة الملكية عنقتها | خارج البلاطو

أحلام في حوار حصري..الأجر ديالي اللي تنازلت عليه فموازين تبرعت بيه لمستشفى الولادة بسلا و منين وصلاتني الرسالة الملكية عنقتها

شوفو المفاجأة اللي دارت أحلام لجمهور موازين مع فرقة كناوية | خارج البلاطو

شوفو المفاجأة اللي دارت أحلام لجمهور موازين مع فرقة كناوية

﻿

آخر المستجدات

عاجل..بالموازاة مع المونديال: حريق مهول داخل فندق بروسيا | دولي
منذ 4 دقائق

عاجل..بالموازاة مع المونديال: حريق مهول داخل فندق بروسيا

انطلاق أشغال القمة العادية الـ31 لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الافريقي بنواكشوط بمشاركة المغرب | بوليتيك

انطلاق أشغال القمة العادية الـ31 لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الافريقي بنواكشوط بمشاركة المغرب

فيديو جد رائع من قلب سان بترسبورغ فروسيا..شوفو كيفاش تفاعلت جماهير العالم مع النشيد الوطني المغربي | بووز

فيديو جد رائع من قلب سان بترسبورغ فروسيا..شوفو كيفاش تفاعلت جماهير العالم مع النشيد الوطني المغربي

هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور | اقتصاد

هام للمدمنين على التدخين..الزيادة في أسعار السجائر بالمغرب ابتداء من اليوم الأحد+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.