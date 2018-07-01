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قرار مثير..السعودية ترخص للمواطنين بحمل الأسلحة والذخائر+وثائق

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 09:52 قرار مثير..السعودية ترخص للمواطنين بحمل الأسلحة والذخائر+وثائق | دولي
قرار مثير..السعودية ترخص للمواطنين بحمل الأسلحة والذخائر+وثائق
انطلاقا من صباح يومه الأحد، تنطلق المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، لترخيص الأسلحة والذخائر للمواطنين السعودييين، والتي تستمر لمدة عام، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سبق'' السعودي مساء

''شوف تيفي''

انطلاقا من صباح يومه الأحد، تنطلق المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، لترخيص الأسلحة والذخائر للمواطنين السعودييين، والتي تستمر لمدة عام، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''سبق'' السعودي مساء أمس السبت 30 يونيو.

وأوضح الموقع السعودي المذكور أن النظام يشترط أن يبلغ طالب الرخصة واحدًا وعشرين عامًا وأن يكون خاليًا من السوابق الجنائية والأمنية ما لم يرد إليه اعتباره وألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو عصبي يعوقه عن استخدام السلاح وفقًا للنموذج المعد، مشيرا إلى أن نماذج الطلب، تتضمن كشفًا طبيًا ونموذج تعهد إضافة لاستمارة رخصة السلاح والتي يمكن الحصول عليها بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية إضافة لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة، وتصدر التراخيص بعد استكمال الإجراءات من قِبل إدارات الأسلحة والمتفجرات بشرط المناطق.

وأكد الموقع أن وزارة الداخلية السعودية، كانت قد أعلنت عن إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، والسماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام ابتداءً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ.

وأشارت وزارة الداخلية، يضيف ''سبق'' أن هناك عقوبات واردة في نظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص في حال عدم المبادرة بالإفصاح عن الأسلحة والذخائر، غير المرخصة، والمبادرة بترخيصها أو تسليمها، داعية السعوديين إلى الالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ ، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

 

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المغرب شوف تيفي السعودية سبق وزارة الداخلية الدخائر الأسلحة السجن الغرامة

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