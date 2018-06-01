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قبل عيد الأضحى: التخلص نهائيا من استعمال الأكياس البلاستيكية على مستوى الأسواق

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 09:47 قبل عيد الأضحى: التخلص نهائيا من استعمال الأكياس البلاستيكية على مستوى الأسواق | مجتمع
قبل عيد الأضحى: التخلص نهائيا من استعمال الأكياس البلاستيكية على مستوى الأسواق
أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أمس السبت، أنه تم بعد مضي سنتين على اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية التخلص نهائيا من استعمال هذه الأكياس على

''شوف تيفي''+''و م ع''

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أمس السبت، أنه تم بعد مضي سنتين على اعتماد القانون 77-15 الخاص بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية التخلص نهائيا من استعمال هذه الأكياس على مستوى الأسواق الكبرى والمتوسطة وتجارة القرب المهيكلة التي أصبحت تلجأ إلى بدائل عملية مصممة بشكل يسمح بتلبية كافة احتياجاتها الخاصة.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها إلى أن الطلب على المنتجات البديلة تزايد بشكل ملموس، وواكب عرض المقاولات هذه الوتيرة، موضحة أن إنتاج الأكياس غير المنسوجة انتقل من 1,8 إلى 3,2 مليار كيس بلاستيكي، في حين انتقل إنتاج الأكياس المنسوجة من مليار إلى 1,2 مليار كيس، خلال السنة الثانية لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ. وأضافت أنه استفادت، حتى الآن، 25 مقاولة مؤهلة من أصل 29 مقاولة مرشحة من برنامج مواكبة عملية تحول المقاولات المتأثرة الذي أ عد في هذا الشأن، مع منحة عامة تبلغ قيمتها 65,4 مليون درهم، ما سمح بالمحافظة على فرص العمل، وإحداث 600 فرصة عمل جديدة. كما تم دعم استثمارات 19 مقاولة أخرى في إطار برنامج ''امتياز'' تستهدف إنتاج منتجات بديلة، وتم رصد مبلغ إجمالي لفائدتها بقيمة 52,4 مليون درهم.

وسجلت الوزارة أن استعمال الأكياس الممنوعة ما زال مستمرا في الأسواق والتجارة المتجولة وغير المهيكلة التي تتزود من الشبكات السرية وشبكات التهريب، مضيفة أنه تم، خلال عمليات المراقبة التي بلغت 682.467 عملية، حجز 89,9 طن من الأكياس، وذلك على مستوى النقاط الحدودية و757 طن بوحدات وورش سرية، مع تسجيل 3.826 مخالفة من خلال إعداد محاضر أحيلت على وكلاء الملك، وصدر في شأنها 757 حكما وغرامات بلغت قيمتها 5 ملايين درهم.

ولتقوية عمليات المراقبة، يضيف البلاغ، تم تعزيز الترسانة القانونية الحالية، حيث مكن إخضاع استيراد ''البولي إثيلين'' (المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الأكياس الممنوعة) للترخيص المسبق من تقليص حجم الواردات بشكل ملموس، إذ بلغ الحجم المستورد من هذه المادة بين شهر يناير وشهر ماي 2018 ما مجموعه 28.495 طنا مقابل 41.368 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2017، بانخفاض بنسبة 31 في المائة. ولفتت الوزارة إلى أن عمليات المراقبة كشفت النقاب عن إعادة استعمال الوحدات السرية للبلاستيك المسترد من مرمى النفايات، علاوة على استعمالها لمواد أولية ضارة بالصحة العامة، وهي مواد تستخدم كمواد أساسية لإنتاج وسائل تعبئة وتغليف منتوجات صناعية متنوعة.

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المغرب شوف تيفي الأكياس البلاستيكية وكلاء الملك الأسواق وزارة الصناعة

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