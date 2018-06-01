سكوب..هذا ما قضت به المحكمة بفرنسا في قضية سعد لمجرد+تفاصيل تظهر لأول مرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بباريس، أصدرت خلال الأسبوع الجاري، حكمها في قضية سعد لمجرد الثانية مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' بعد أن أكدت الخبرة الطبية فقدان بريول لكليتها

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحكمة الابتدائية بباريس، أصدرت خلال الأسبوع الجاري، حكمها في قضية سعد لمجرد الثانية مع الفتاة الفرنسية ''لورا بريول'' بعد أن أكدت الخبرة الطبية فقدان بريول لكليتها اليسرى بسبب الأزمة النفسية التي تعرضت لها جراء تعنيفها على يد الفنان المغربي.

وأوضح المصدر ذاته أن الحكم الصادر عن المحكمة والذي تحفظ عن الكشف عنه لم يكن في صالح سعد لمجرد الذي تغيب عن جميع الجلسات، ما دفع بهذا الأخير من خلال محاميه الفرنسي ''موريتي''، إلى التقدم بدعوى مضادة طالب فيها بتعويض مادي تصل قيمته ل 20 ألف يورو أي ''20مليون سنتيم''، مشيرا إلى أن المحكمة رفضت هذه الدعوة.

وبخصوص قضية لمجرد الأولى والتي يتواجد ملفها بمحكمة الاستئناف والخاصة باتهام لورا بريول للفنان المغربي بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا، أكد ذات المصدر أن آخر المعطيات في الملف تشير إلى أن بعض الأدلة التي تم التوصل إليها تدين لمجرد.