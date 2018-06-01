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السعـــودية تعلن عن إجراءات جديدة بخصوص الحجاج القطريين

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 09:37 السعـــودية تعلن عن إجراءات جديدة بخصوص الحجاج القطريين | دولي
السعـــودية تعلن عن إجراءات جديدة بخصوص الحجاج القطريين
أنهت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم حج هذا العام، بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية، لخدمة ورعاية الحجيج، وتمكينهم من

شوف تيفي

أنهت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية ترتيبات قدوم حوالي مليوني حاج من مختلف دول العالم لموسم حج هذا العام، بتسخير الإمكانيات البشرية والمادية، لخدمة ورعاية الحجيج، وتمكينهم من أداء الحج بكل سهولة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه ونظراً لـ''عدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، وإضاعة الوقت دون تحقيق أي تقدم بإنهاء الاجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج،'' فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الحجاج القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وأضاف البيان الصادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية: ''يمكن للراغبين في أداء فريضة الحج من الأخوة الأشقاء التسجيل عن طريق الرابط الذي سيتم تخصيصه في موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني الذي سيكون متاحًا خلال شهر ذي القعدة لهذا العام، حيث يمكنهم التعاقد على الخدمات التي يحتاجونها من (سكن ونقل وإعاشة) في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مع المؤسسة الأهلية المعنية بخدمة الحجاج القطريين وحسب رغباتهم كغيرهم من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.''

وذكرت الوكالة أن قدوم الحجاج القطريين ومغادرتهم ستكون عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعن طريق أي من شركات الطيران ماعدا الخطوط الجوية القطرية.

وأكدت الوزارة أن حكومة المملكة العربية السعودية ترحب باستقبال ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج من مختلف الجنسيات والمذاهب والأعراق، من شتى أقطار العالم، وتسعى لتقديم أفضل الخدمات التي تعينهم على أداء هذه الشعيرة العظيمة بيسرٍ وطمأنينة، من لحظة قدومهم، حتى مغادرتهم.

 

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