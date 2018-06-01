المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يطلع على عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ﻿

في إطار الجولة التي يقوم بها إلى المنطقة، التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر، السبت، بمسؤولي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد، حيث اطلع

شــوف تيفي:

في إطار الجولة التي يقوم بها إلى المنطقة، التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر، السبت، بمسؤولي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد، حيث اطلع على عمل اللجنة في مجال الحماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

وذكر بلاغ صادر عن اللجنة أن اللقاء مع رئيس اللجنة، محمد لمين السملالي، تركز في مرحلة أولى مع الوفد المرافق للمبعوث الأممي على الوضع الحقوقي بالجهة وعمل اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، حيث تم إطلاع الوفد، بلغة الأرقام، على الملفات والمراسلات والشكايات المعروضة على أنظار اللجنة، قبل أن يلتحق المبعوث الأممي بالاجتماع.

وأضاف البلاغ أن كوهلر استمع بإمعان واهتمام كبير لكل القضايا التي طرحها رئيس اللجنة، ومدى التقدم المنجز في مجال تحسين المناخ الحقوقي بالجهة، ووقف على حجم الإكراهات التي تواجهها اللجنة في مجال اشتغالها، وكذا مآل الملفات التي ما زالت قيد التسوية.

وتم بعد ذلك، وفقا للبلاغ، عقد لقاء موسع مع عدد من ممثلي الجمعيات الناشطة بالجهة، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من المواضيع التي تهم الساكنة.

وأشار البلاغ إلى أن السيد هورست كولر عبر في ختام هذا اللقاء عن تثمينه للمجهودات التي تقوم بها اللجنة في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية بالمنطقة، ورفع الوعي بضرورة صيانة وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان