 المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يطلع على عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يطلع على عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان | بوليتيك

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يطلع على عمل اللجنة الجهوية لحقوق

عــاجل:في أقل من 24 ساعة..حادثة سير اللاعب أمين حارث تتكرر بنفس المدينة و الضحية هذه المرة سيدة | حوادث و حقوق

عــاجل:في أقل من 24 ساعة..حادثة سير اللاعب أمين حارث تتكرر بنفس المدينة و الضحية هذه المرة سيدة

بنك المغرب ينفي أن يكون مصدر رسالة عبر الهاتف تدعو إلى الدخول إلى عنوان إلكتروني من أجل سحب مبلغ من البنك | مجتمع

بنك المغرب ينفي أن يكون مصدر رسالة عبر الهاتف تدعو إلى الدخول إلى عنوان إلكتروني من أجل سحب مبلغ من

مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق | دولي

مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق

مداهمة وكر للدعارة والقبض علىعاهرات ووسيطات بقلعة السراغنة | مجتمع

مداهمة وكر للدعارة والقبض على''عاهرات'' ووسيطات بقلعة السراغنة

عاجـــل.. ولد الجيلالي في قبضة أمن البيضاء بعد تهديده الباعة المتجولين بالسلاح الأبيض مقابل المال | حوادث و حقوق

عاجـــل.. ولد الجيلالي في قبضة أمن البيضاء بعد تهديده الباعة المتجولين بالسلاح الأبيض مقابل المال

حصري...طالبة جامعية انفصل عنها حبيبها فحاولت الانتحار بأكادير...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

حصري...طالبة جامعية انفصل عنها حبيبها فحاولت الانتحار بأكادير...تفاصيل صادمة

رسميا ...هذه حقيقة مقتل باشا البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

رسميا ...هذه حقيقة مقتل باشا البرنوصي بالبيضاء

ابتدائية أكادير تدين أفراد عصابة إجرامية متورطين في إعتداء على صحفي بـ3 سنوات سجنا نافذا | حوادث و حقوق

ابتدائية أكادير تدين أفراد عصابة إجرامية متورطين في إعتداء على صحفي بـ3 سنوات سجنا نافذا

برلمانيونا والريع المريح

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يطلع على عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان

بتاريــخ : 1 يوليوز 2018 / 03:11 المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يطلع على عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان | بوليتيك
المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يطلع على عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان
في إطار الجولة التي يقوم بها إلى المنطقة، التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر، السبت، بمسؤولي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد، حيث اطلع

شــوف تيفي:

في إطار الجولة التي يقوم بها إلى المنطقة، التقى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست كوهلر، السبت، بمسؤولي اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد، حيث اطلع على عمل اللجنة في مجال الحماية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

وذكر بلاغ صادر عن اللجنة أن اللقاء مع رئيس اللجنة، محمد لمين السملالي، تركز في مرحلة أولى مع الوفد المرافق للمبعوث الأممي على الوضع الحقوقي بالجهة وعمل اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، حيث تم إطلاع الوفد، بلغة الأرقام، على الملفات والمراسلات والشكايات المعروضة على أنظار اللجنة، قبل أن يلتحق المبعوث الأممي بالاجتماع.

وأضاف البلاغ أن كوهلر استمع بإمعان واهتمام كبير لكل القضايا التي طرحها رئيس اللجنة، ومدى التقدم المنجز في مجال تحسين المناخ الحقوقي بالجهة، ووقف على حجم الإكراهات التي تواجهها اللجنة في مجال اشتغالها، وكذا مآل الملفات التي ما زالت قيد التسوية.

وتم بعد ذلك، وفقا للبلاغ، عقد لقاء موسع مع عدد من ممثلي الجمعيات الناشطة بالجهة، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها من المواضيع التي تهم الساكنة.

وأشار البلاغ إلى أن السيد هورست كولر عبر في ختام هذا اللقاء عن تثمينه للمجهودات التي تقوم بها اللجنة في مجال تعزيز المنظومة الحقوقية بالمنطقة، ورفع الوعي بضرورة صيانة وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب كوهلر زيارة مبعوث أممي مجهوذات الصحراء المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تكريم محمد أنيــس الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ونائبه | بوليتيك

تكريم ''محمد أنيــس'' الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ونائبه

عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته | بوليتيك

عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته

المبعوث الشخصي للأمم المتحدة هورست كولر يجتمع مع عدد من النخب والأعيان والمسؤولين السياسيين بالداخلة حول ملف الصحراء | بوليتيك

المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يجتمع مع عدد من النخب والأعيان والمسؤولين السياسيين بالداخلة حول ملف الصحراء

وزراء البيجيدي: بين الشعبوية والصمت | بوليتيك

وزراء البيجيدي: بين الشعبوية والصمت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. الفنانة أحلام تحي سهرة رائعة على منصة موازين 2018 سهرة كاملة | قنوات أخرى
منذ 30 دقيقة

بالفيديو.. الفنانة أحلام تحي سهرة رائعة على منصة موازين 2018 سهرة كاملة

تسريب.. أغنية جديدة لأيمن سرحاني | قنوات أخرى

تسريب.. أغنية جديدة لأيمن سرحاني

بالفيديو.. ماذا قال أبو تريكة بعد خروج رونالدو وميسي في يوم واحد | قنوات أخرى

بالفيديو.. ماذا قال أبو تريكة بعد خروج رونالدو وميسي في يوم واحد

صــاحب أغنية ديسباسيتو لأول مرة بموازين | بــووز

صــاحب أغنية ديسباسيتو لأول مرة بموازين

﻿

آخر المستجدات

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يطلع على عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان | بوليتيك
منذ 3 ساعات

المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية يطلع على عمل اللجنة الجهوية لحقوق

عــاجل:في أقل من 24 ساعة..حادثة سير اللاعب أمين حارث تتكرر بنفس المدينة و الضحية هذه المرة سيدة | حوادث و حقوق

عــاجل:في أقل من 24 ساعة..حادثة سير اللاعب أمين حارث تتكرر بنفس المدينة و الضحية هذه المرة سيدة

بنك المغرب ينفي أن يكون مصدر رسالة عبر الهاتف تدعو إلى الدخول إلى عنوان إلكتروني من أجل سحب مبلغ من البنك | مجتمع

بنك المغرب ينفي أن يكون مصدر رسالة عبر الهاتف تدعو إلى الدخول إلى عنوان إلكتروني من أجل سحب مبلغ من

مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق | دولي

مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.