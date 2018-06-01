بنك المغرب ينفي أن يكون مصدر رسالة عبر الهاتف تدعو إلى الدخول إلى عنوان إلكتروني من أجل سحب مبلغ من البنك ﻿

نفى بنك المغرب أن يكون مصدرا لرسالة بعثت إلى عدد من الهواتف المحمولة تدعو ''من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537 درهم من بنك المغرب''.

شــوف تيفي:

نفى بنك المغرب أن يكون مصدرا لرسالة بعثت إلى عدد من الهواتف المحمولة تدعو ''من اشتغلوا من 1990 إلى 2018 إلى سحب مبلغ 15537 درهم من بنك المغرب''.

وذكر بلاغ للبنك توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء أنه علم بالرسالة المذكورة التي تدعو من توصلوا بها إلى الدخول إلى عنوان إلكتروني من أجل التحقق من وجود أسمائهم في ''لوائح المستحقين لهذه المبالغ''.

ونفى البنك كل علاقة له بمحتوى الرسالة وبمرسليها، مؤكدا أنه يتجرد من كل مسؤولية تتعلق بمحتوى الرسالة من جهة وبالعواقب المحتملة للدخول إلى العنوان الإلكتروني المشار إليه من جهة أخرى. وأكد بنك المغرب أنه يحتفظ بحقه في المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذا الفعل في إطار القوانين الجاري بها العمل.