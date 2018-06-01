مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق ﻿

فى تطور جديد ، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،يومه السبت على أن العاهل السعودى الملك سلمان وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط، وقال ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر:

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فى تطور جديد ، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،يومه السبت على أن العاهل السعودى الملك سلمان وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط، وقال ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ''تحدثت للتو مع الملك السعودى سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب بأن تزيد السعودية إنتاج النفط، ربما حتى مليونى برميل للتعويض.. الأسعار مرتفعة للغاية! وقد وافق''.

الطلب الأمريكى مرجعه المخاوف العالمية من استمرار انخفاض حجم المعروض من النفط فى العالم جراء فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران وهى ثالث دولة منتجة للنفط فى منظمة الأوبك، بالإضافة إلى تراجع إنتاج دولة فنزويلا التى تشهد أحداثا سياسية واقتصادية أثرت كثيرا على حجم المعروض من النفط وهذا من شأنه التأثير على أسعار النفط بالارتفاع، خاصة مع زيادة الطلب العالمى على البترول خاصة من الولايات المتحدة التى تسعى للحصول على النفط بأسعار أقل.

بهذا القرار الأخير الذى أعلنه ترامب بموافقة السعودية على زيادة حجم إنتاجها بواقع 2 مليون برميل يوميا – وهى ضعف الزيادة المتوقعة – من شأنها إحداث خفض كبير فى أسعار النفط، وهو أمر جيد بالنسبة للدول المستوردة، ستوازن هذه الزيادة النقص المتوقع من الإمدادات العالمية من إيران وفنزويلا، ويتزامن ذلك فى الوقت الذى يمارس فيها الرئيس الأمريكى ضغوطا على الدول التى تستورد النفط الإيرانى، لإحكام العقوبات الأمريكية عليها.