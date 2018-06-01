 مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق | دولي

مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق

مداهمة وكر للدعارة والقبض علىعاهرات ووسيطات بقلعة السراغنة | مجتمع

مداهمة وكر للدعارة والقبض على''عاهرات'' ووسيطات بقلعة السراغنة

عاجـــل.. ولد الجيلالي في قبضة أمن البيضاء بعد تهديده الباعة المتجولين بالسلاح الأبيض مقابل المال | حوادث و حقوق

عاجـــل.. ولد الجيلالي في قبضة أمن البيضاء بعد تهديده الباعة المتجولين بالسلاح الأبيض مقابل المال

حصري...طالبة جامعية انفصل عنها حبيبها فحاولت الانتحار بأكادير...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

حصري...طالبة جامعية انفصل عنها حبيبها فحاولت الانتحار بأكادير...تفاصيل صادمة

رسميا ...هذه حقيقة مقتل باشا البرنوصي بالبيضاء | حوادث و حقوق

رسميا ...هذه حقيقة مقتل باشا البرنوصي بالبيضاء

ابتدائية أكادير تدين أفراد عصابة إجرامية متورطين في إعتداء على صحفي بـ3 سنوات سجنا نافذا | حوادث و حقوق

ابتدائية أكادير تدين أفراد عصابة إجرامية متورطين في إعتداء على صحفي بـ3 سنوات سجنا نافذا

تشييع جثمان الشاب هشام اللي قتلو أمين حارث بسيارته في مراكش | حوادث و حقوق

تشييع جثمان الشاب ''هشام'' اللي قتلو أمين حارث بسيارته في مراكش

عــاجل..هذا هو موعد تقديم أمين حارث أمام النيابة العامة بعدما تسبب في قتل حارس أمن خاص بمراكش | حوادث و حقوق

عــاجل..هذا هو موعد تقديم أمين حارث أمام النيابة العامة بعدما تسبب في قتل حارس أمن خاص بمراكش

حصــري و بالصــور..هذا هو حارس الأمن الخاص اللي قتلو اللاعب المغربي أمين حارث بسيارته بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

حصــري و بالصــور..هذا هو حارس الأمن الخاص اللي قتلو اللاعب المغربي أمين حارث بسيارته بمدينة مراكش

برلمانيونا والريع المريح

مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 23:27 مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق | دولي
مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق
فى تطور جديد ، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،يومه السبت على أن العاهل السعودى الملك سلمان وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط، وقال ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر:

شوف تيفي

فى تطور جديد ، أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب،يومه السبت على أن العاهل السعودى الملك سلمان وافق على طلبه زيادة إنتاج النفط، وقال ترامب في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ''تحدثت للتو مع الملك السعودى سلمان وشرحت له أنه بسبب الاضطرابات والخلل في إيران وفنزويلا، أطلب بأن تزيد السعودية إنتاج النفط، ربما حتى مليونى برميل للتعويض.. الأسعار مرتفعة للغاية! وقد وافق''.

الطلب الأمريكى مرجعه المخاوف العالمية من استمرار انخفاض حجم المعروض من النفط فى العالم جراء فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران وهى ثالث دولة منتجة للنفط فى منظمة الأوبك، بالإضافة إلى تراجع إنتاج دولة فنزويلا التى تشهد أحداثا سياسية واقتصادية أثرت كثيرا على حجم المعروض من النفط وهذا من شأنه التأثير على أسعار النفط بالارتفاع، خاصة مع زيادة الطلب العالمى على البترول خاصة من الولايات المتحدة التى تسعى للحصول على النفط بأسعار أقل.

بهذا القرار الأخير الذى أعلنه ترامب بموافقة السعودية على زيادة حجم إنتاجها بواقع 2 مليون برميل يوميا – وهى ضعف الزيادة المتوقعة – من شأنها إحداث خفض كبير فى أسعار النفط، وهو أمر جيد بالنسبة للدول المستوردة، ستوازن هذه الزيادة النقص المتوقع من الإمدادات العالمية من إيران وفنزويلا، ويتزامن ذلك فى الوقت الذى يمارس فيها الرئيس الأمريكى ضغوطا على الدول التى تستورد النفط الإيرانى، لإحكام العقوبات الأمريكية عليها.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ترامب الملك سلمان النفط السعودية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب | دولي

ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب

ضــربة موجعة للجزائــر..التحقيق الأخير لأسوشيتد برس يكشف عن معاملات لا إنسانية لمهاجرين أفارقة | دولي

ضــربة موجعة للجزائــر..التحقيق الأخير ''لأسوشيتد برس'' يكشف عن معاملات لا إنسانية لمهاجرين أفارقة

مثير..بعد نتائج مونديال 2026..كندا تنتقم من ترامب | دولي

مثير..بعد نتائج مونديال 2026..كندا تنتقم من ترامب

اجتماع مهم بين أمير السعودية ونتنياهو بخصوص صفقة القرن | دولي

اجتماع مهم بين أمير السعودية ونتنياهو بخصوص ''صفقة القرن''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نْــســاو لاكلــيم..بنكة شعلات فيها العافية فكــازا | خارج البلاطو
منذ 3 ساعات

نْــســاو ''لاكلــيم''..بنكة شعلات فيها العافية فكــازا

أول تصريح غير متوقع لوالد الشاب اللي قتلو اللاعب أمين حارث ..مغاديش نسمح فحق ولدي وهاكيفاش قتلو اللاعب بطوموبيلتو بعدما كان داير السباق فالشارع | خارج البلاطو

أول تصريح غير متوقع لوالد الشاب اللي قتلو اللاعب أمين حارث ..مغاديش نسمح فحق ولدي وهاكيفاش قتلو اللاعب بطوموبيلتو بعدما كان داير السباق فالشارع

بعد تحطيمه الرقم القياسي في موازين..الدوزي يشــكر المغاربة و يكشف حصريا سبب استدعائه الشاب الذي حصل على أعلى معدل في الباك على منصة النهضة | خارج البلاطو

بعد تحطيمه الرقم القياسي في موازين..الدوزي يشــكر المغاربة و يكشف حصريا سبب استدعائه الشاب الذي حصل على أعلى معدل في الباك على منصة النهضة

بالفيديو..هزيمة ثقيلة و غير مشرفة للمنتخب المغربي للريكبي أمام نامبيا بالبيضاء و رئيس الجامعة يُبرر | خارج البلاطو

بالفيديو..هزيمة ثقيلة و غير مشرفة للمنتخب المغربي للريكبي أمام نامبيا بالبيضاء و رئيس الجامعة يُبرر

﻿

آخر المستجدات

مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق | دولي
منذ 32 دقيقة

مثيــــر.. بسبب إيران..تــرامب يطالب السعودية زيادة إنتاج النفط .. والملك سلمان يوافق

مداهمة وكر للدعارة والقبض علىعاهرات ووسيطات بقلعة السراغنة | مجتمع

مداهمة وكر للدعارة والقبض على''عاهرات'' ووسيطات بقلعة السراغنة

عاجـــل.. ولد الجيلالي في قبضة أمن البيضاء بعد تهديده الباعة المتجولين بالسلاح الأبيض مقابل المال | حوادث و حقوق

عاجـــل.. ولد الجيلالي في قبضة أمن البيضاء بعد تهديده الباعة المتجولين بالسلاح الأبيض مقابل المال

حصري...طالبة جامعية انفصل عنها حبيبها فحاولت الانتحار بأكادير...تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

حصري...طالبة جامعية انفصل عنها حبيبها فحاولت الانتحار بأكادير...تفاصيل صادمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.