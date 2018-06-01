 بعد لقجع..شالكة الألماني يخرج عن صمته بعد الحادثة المميتة التي تسبب فيها نجمه أمين حارث ﻿
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بعد لقجع..شالكة الألماني يخرج عن صمته بعد الحادثة المميتة التي تسبب فيها نجمه أمين حارث

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 22:56 بعد لقجع..شالكة الألماني يخرج عن صمته بعد الحادثة المميتة التي تسبب فيها نجمه أمين حارث | سبور
بعد لقجع..شالكة الألماني يخرج عن صمته بعد الحادثة المميتة التي تسبب فيها نجمه أمين حارث
تواصلت إدارة نادي شالكة الألماني لكرة القدم مع اللاعب أمين حارث عقب تسببه في مقتل شاب بعدما اصطدم به بسيارته في مدينة مراكش خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

شوف سبور

تواصلت إدارة نادي شالكة الألماني لكرة القدم مع اللاعب أمين حارث عقب تسببه في مقتل شاب بعدما اصطدم به بسيارته في مدينة مراكش خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وكشف كريستيان هيدل المدير الرياضي للنادي الألماني من خلال البيان الذي نشره عبر موقعه، أن أمين حارث نجم المنتخب المغربي يعيش على وقع الصدمة على الرغم من إخلاء سبيله عقب استخلاص شهادته.

وأضاف المصدر ذاته أن حارث حكى لناديه كل تفاصيل الحادثة المميتة التي لم يجد سبيلا إلى تفاديها.

هذا واستغل نادي شالكة الألماني الفرصة لتقديم أحر التعازي لأسرة الفقيد.

جدير بالذكر، أن أمين حارث سيُمثل أمام النيابة العامة يوم الإثنين في حالة سراح بعدما سُحب منه جواز سفره .

 

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شوف تيفي سبور أمين حارث شالكة الألماني

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