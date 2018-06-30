عاجـــل.. ولد الجيلالي في قبضة أمن البيضاء بعد تهديده الباعة المتجولين بالسلاح الأبيض مقابل المال ﻿

تمكنت فرقة الدراجين بمنطقة الفداء-مرس السلطان بالدارالبيضاء من إلقاء القبض على شخص ثلاثيني ملقب بولد الجيلالي بزنقة الشمال بدرب السلطان بتهمة ترويع وابتزاز الباعة المتجولين والفراشة.

شوف تيفي

تمكنت فرقة الدراجين بمنطقة الفداء-مرس السلطان بالدارالبيضاء من إلقاء القبض على شخص ثلاثيني ملقب بولد الجيلالي بزنقة الشمال بدرب السلطان بتهمة ترويع وابتزاز الباعة المتجولين والفراشة.

ووفق مصادر شوف تيفي، فإن الموقوف وهو من ذوي السوابق العدلية، معروف بإرهاب الباعة المتجولين والفراشة وابتزازهم وتهديدهم بواسطة السلاح الأبيض مقابل المال.

وأضافت مصادرنا، أن العناصر الأمنية تربصت بالمعني بالأمر إلى حين إيقافه، حيث تمت إحالته على مصلحة الإستمرار وفتح تحقيق معه في الموضوع.

هذا ومن جهتهم ، أكد الباعة المتجولين والفراشة متابعة « ولد الجيلالي » بالتهم المنسوبة إليه.