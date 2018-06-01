حصري...طالبة جامعية انفصل عنها حبيبها فحاولت الانتحار بأكادير...تفاصيل صادمة ﻿

أقدمت فتاة عشرينية على محاولة وضع حد لحياتها صباح اليوم السبت ، وذلك بتناولها لدواء يستعمل في محاربة الفئران داخل شقة تكتريها رفقة زميلة لها في الدراسة بمنطقة ''جيت سكن'' بأكادير.

شوف تيفي:أكادير

أقدمت فتاة عشرينية على محاولة وضع حد لحياتها صباح اليوم السبت ، وذلك بتناولها لدواء يستعمل في محاربة الفئران داخل شقة تكتريها رفقة زميلة لها في الدراسة بمنطقة "جيت سكن" بأكادير.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فالشابة العشرينية التي تدرس بإحدى الكليات التابعة لجامعة ابن زهر كانت تربطها علاقة غرامية مع أحد الشبان لفترة طويلة غير أن علاقتهما أصابها الفتور في الآونة الأخيرة، نتيجة تفاقم الخلافات بينهما وكثرة المشاكل، الشيء الذي جعل الشاب يقرر انهاء علاقتهما، وهو الأمر الذي لم تتقبله الطالبة الجامعية، لتدخل في أزمة نفسية وهيستيرية حادة، دفعت بها للتفكير في وضع حد لحياتها، وذلك بتناولها لدواء خاص بالفئران داخل الشقة التي تقطن بها بالحي السالف الذكر.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية فور تناولها للمبيذ سقطت مغمى عليها على الأرض، ولم تعد تقوى على الحركة أمام ذهول صديقتها التي قامت بنقلها على وجه السرعة لمستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني لإنقاذها وإسعافها، ليتم إيداعها بقسم الإنعاش في حالة جد خطيرة بين الحياة والموت.

هذا، ومن جانبها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا ومعمقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات الواقعة وذلك بالإستماع لأقوال زميلتها بغية إتخاد المتعين في مثل هذه الحالات.