ابتدائية أكادير تدين أفراد عصابة إجرامية متورطين في إعتداء على صحفي بـ3 سنوات سجنا نافذا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن المحكمة الإبتدائية بأكادير، أدانت مساء أمس الجمعة 29 يونيو الجاري ،عنصرين من أفراد عصابة اجرامية مكونة من ثلاثة أفراد ب 3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما مع غرامة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن المحكمة الإبتدائية بأكادير، أدانت مساء أمس الجمعة 29 يونيو الجاري ،عنصرين من أفراد عصابة اجرامية مكونة من ثلاثة أفراد ب 3 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما مع غرامة مالية قدرها 500درهم، وذلك على خلفية محاولة اعتداء بالسلاح الأبيض على الصحفي “محمد بوطعام''، بعد اعتراض سبيله يوم السبت الماضي ساحة السلام بحي الباطوار بمدينة أكادير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فتفاصيل الحادث تعود إلى تعرض الصحفي ''بوطعام'' مدير أحد المواقع الإلكترونية بجهة سوس ماسة لمحاولة اعتداء وسرقة مقرونة بالتهديد بالسلاح الأبيض، إذ حاول المهاجمون أن يسلبوا منه هاتفه الشخصي و لوحته الإلكترونية بالعنف وهما مدججين بالسيوف و السكاكين من الحجم الكبير، وبعد مقاومته لهما لاذا بالفرار.

هذا، ومباشرة بعد وقوع الحادث، توجه الضحية صوب مركز الشرطة القريب من مكان الحادث، ووضع شكاية في الموضوع،لتباشر على إثرها عناصر الشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها الميدانية التي أفضت إلى توقيف أحد الجناة غير بعيد عن مكان وقوع الحادث، بعد مطاردة دامت دقائق معدودة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الثاني في وقت لاحق، وجرى إخضاع الموقوفين للحراسة النظرية، قبل أن يتم تقديمهما أمام وكيل الملك الذي أصدر أمره بإيداعهما سجن أيت ملول، والحكم عليهما بثلاث سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.