اللجنة الأولمبية تدخل على خط اختفاء 3 أبطال مغاربة في ألعاب البحر المتوسط ﻿

أصدرت اللجنة الأولمبية المغربية، يوم أمس الجمعة، بلاغا بخصوص فرار 3 من الرياضيين المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا.

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أصدرت اللجنة الأولمبية المغربية، يوم أمس الجمعة، بلاغا بخصوص فرار 3 من الرياضيين المشاركين في دورة ألعاب البحر المتوسط بإسبانيا.

وأكد البلاغ أن لاعب التايكوندو إبراهيم بورقية بطل المغرب في وزن أقل من 68 كيلوغراما "غادر القرية المتوسطية دون إذن مدربه أو أعضاء البعثة المغربية تاركا جواز سفره وأمتعته"، إضافة إلى المصارعان أيوب حنين وأنور طانغو الذين غادروا قبل 5 أيام بعد تسلم جواز السفر، حيث كان من المقرر أن يخضعا لفحص طبي قبل الاختفاء.

وأوضح بلاغ اللجنة الأولمبية المغربية إلى أن هذا التصرف "أثار صدمة و استياء أفراد البعثة المغربية في دورة الألعاب المتوسطية لأنه يمس صورة المغرب".

وبرر أيوب وأنور مغادرة القرية المتوسطية عبر الفيديو "بغياب الاهتمام المالي"، و"البحث عن غد أفضل في الديار الأوربية".