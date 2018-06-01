المنتخب المغربي يفوز على نظيره الكونغولي في الإقصائيات المؤهلة لكأس افريقيا بالقاهرة ﻿

فاز المنتخب المغربي لكرة السلة، على نظيره المنتخب الكونغولي بنتيجة 61 مقابل 58 ، اليوم السبت ، في ثاني جولات المجموعة الثالثة من إياب الاقصائيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الصين 2019 والمقامة

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فاز المنتخب المغربي لكرة السلة، على نظيره المنتخب الكونغولي بنتيجة 61 مقابل 58 ، اليوم السبت ، في ثاني جولات المجموعة الثالثة من إياب الاقصائيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم الصين 2019 والمقامة حاليا بالقاهرة.

وحققت العناصر الوطنية، فوزا مستحقا على منتخب الكونغو الديمقراطية، بعد التعادل في الوقت الأصلي 51 مقابل 51 ، لينتفض ''أسود الأطلس'' في الشوط الرابع و الأخير، ليقلبوا الطاولة على المنتخب الكونغولي ، و يتأهلون للدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2019 بالصين الشعبية.

ورفع المنتخب المغربي رصيده من النقاط إلى 9 في انتظار مباراته أمام المنتخب المصري يوم غد الأحد، لتعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بالصين.

وكان المنتخب المغربي قد فاز يوم أمس الجمعة على المنتخب الأنغولي بحصة 61 مقابل 47 في أولى مباريات التصفيات الإفريقية .

ويذكر أن استعدادات المنتخب المغربي لكرة القدم، لتصفيات المونديال لم تمر بشكل جيد بسبب المشاكل المالية التي كانت بين الجامعة الوصية ووزارة الرياضة والشباب.