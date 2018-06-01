 تكريم ''محمد أنيــس'' الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ونائبه ﻿
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تكريم ''محمد أنيــس'' الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ونائبه

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 19:48 تكريم محمد أنيــس الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ونائبه | بوليتيك
تكريم ''محمد أنيــس'' الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ونائبه
نظم مساء أمس، الجمعة بمدينة أكادير حفل تكريمي للوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ، الأستاذ محمد أنيس، ونائبه أثناء فترة اشتغاله في المحكمة ذاتها محمد بيمزاغ.

شوف تيفي :و م ع

نظم مساء أمس، الجمعة بمدينة أكادير حفل تكريمي للوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ، الأستاذ محمد أنيس، ونائبه أثناء فترة اشتغاله في المحكمة ذاتها محمد بيمزاغ.

وتميز هذا الحفل ،الذي حضره على الخصوص والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ، أحمد حجي، وعامل إنزكان ايت ملول ، حميد شنوري، بالكلمتين اللتين ألقاهما كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، الأستاذ عبد الله الجعفري، والوكيل العام لدى المحكمة نفسها، الأستاذ عبد الكريم الشافعي، حيث أبرزا من خلال كلمتيهما المناقب والشيم المهنية والإنسانية التي تتحلي بها الشخصيتان المكرمتان.

كما تميز هذا الحفل التكريمي ، الذي حضره ممثلون عن كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بالكلمات التي ألقيت في حق المحتفى بهما باسم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، والمكتب الجهوي لنادي القضاة بالمغرب، ونقيب هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون ، الأستاذ حسن وهبي.

وتناوب على تناول الكلمة في هذا الحفل التكريمي أيضا متحدثون باسم المجالس الجهوية للموثقين، والمفوضين القضائيين، والعدول المعتمدين لدى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، حيث نوهت جميع الكلمات بالكفاءة المهنية العالية التي يتمتع بها المكرمان، وبأخلاقهما الرفيعة ، فضلا عن كونهما راكما تجربة مهنية كبيرة ونوعية تؤهلهما لأن يكونا قدوة تسير على هداها الأجيال اللاحقة من الساهرين على استتباب الحق ، وتكريس العدالة المنصفة بين المتقاضين.

ومن جانبهما عبر الأستاذان محمد أنيس ومحمد بيمزاغ عن عميق امتنانهما إزاء أسرة العدالة والهيئات الممثلة لباقي المهن المساعدة للقضاء لما أبدوه من مشاعر الود والأخوة إزاء المكرمين اللذين أكدا أن هذا التكريم سيكون خير محفز لهما على مواصلة عملهما بكل نزاهة وإصرار خدمة لصرح العدالة في المغرب .

كما عبر المكرمان عن اعتزازهما بالثقة المولوية التي حظيا بها من جديد من طرف الملك محمد السادس الذي تفضل بتعيين الأستاذ محمد أنيس وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، وتعيين محمد بيمزاغ وكيلا للملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة.

 

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