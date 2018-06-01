 المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يُــتوج بالميدالية النحاسية في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ﻿
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المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يُــتوج بالميدالية النحاسية في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 19:42 المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يُــتوج بالميدالية النحاسية في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط | سبور
المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يُــتوج بالميدالية النحاسية في بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط
توج المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم السبت، بالميدالية النحاسية في مسابقة كرة القدم، ضمن منافسات النسخة الثامنة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة تاراغونا الإسبانية.

شوف سبور:

توج المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اليوم السبت، بالميدالية النحاسية في مسابقة كرة القدم، ضمن منافسات النسخة الثامنة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا بمدينة تاراغونا الإسبانية.

وفاز أشبال المدرب الوطني مصطفى مديح،الميدالية البرونزية عقب تفوقهم على المنتخب اليوناني في مباراة الترتيب من أجل المركز الثالث بالضربات الترجيحية 7-6 بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي.

وتأهل المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي عقب تمركزهم في المرتبة الثانية، خلال دور المجموعات، خلف المنتخب الإيطالي، بعد تحقيق نتيجة التعادل مع الأخير بـ 2-2 في الجولة الأولى، والفوز على ليبيا بـ 2-1 في المباراة الثانية، قبل أن ينهزموا في المربع الذهبي أمام المنتخب الإسباني بهدفين لواحد.

وستجمع المباراة النهائية بين منتخبي إسبانيا وإيطاليا، الذي أزاح نظيره اليوناني بعد أن تفوق عليه بثلاثية نظيفة.

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