خــاص.. هذا هو نجم المنتخب المغربي الذي زار حارث بعد الحادثة في الدائرة الأمنية بمراكش ﻿

مباشرة بعد علمه بتفاصيل الحادثة التي ارتكبها نجم الأسود أمين حارث، كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، يومه السبت،أن اللاعب المغربي فيصل فجر انتقل إلى الدائرة الأمنية التابعة لمنطقة باب دكالة في الساعات

شــوف تيفي:

مباشرة بعد علمه بتفاصيل الحادثة التي ارتكبها نجم الأسود أمين حارث، كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، يومه السبت،أن اللاعب المغربي فيصل فجر انتقل إلى الدائرة الأمنية التابعة لمنطقة باب دكالة في الساعات الأولى من صباح يومه السبت للاطمئنان على حالة زميله في المنتخب بعد الاستماع له.

و كان فجر قد حل بمدينة مراكش للاستمتاع بعطلته الصيفية بعد موندييال روسيا حيث نشر قبل الحادثة، صورا جمعته بأمين حارث و شقيقه الأصغر في أحد أكبر الفنادق المصنفة بعاصمة النخيل.

و يتابع أمين حارث في حالة سراح بعدما دهس بسيارته شابا كان مترجلا بمنطقة باب دكالة بمراكش وذلك راجع لضمانة الحضور.