 خــاص.. هذا هو نجم المنتخب المغربي الذي زار حارث بعد الحادثة في الدائرة الأمنية بمراكش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصــري و بالصــور..هذا هو حارس الأمن الخاص اللي قتلو اللاعب المغربي أمين حارث بسيارته بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

حصــري و بالصــور..هذا هو حارس الأمن الخاص اللي قتلو اللاعب المغربي أمين حارث بسيارته بمدينة مراكش

فيديو مسرب لأمين حارث وفيصل فجر ناشطين فمراكش قبل الحادثة المميتة ‎ | بووز

فيديو مسرب لأمين حارث وفيصل فجر ناشطين فمراكش قبل الحادثة المميتة ‎

اللجنة الأولمبية تدخل على خط اختفاء 3 أبطال مغاربة في ألعاب البحر المتوسط | حوادث و حقوق

اللجنة الأولمبية تدخل على خط اختفاء 3 أبطال مغاربة في ألعاب البحر المتوسط

عمود حديدي يُرسل مصطاف بشاطئ مهدية إلى المستشفى في حالة خطيرة | حوادث و حقوق

عمود حديدي يُرسل مصطاف بشاطئ مهدية إلى المستشفى في حالة خطيرة

تكريم محمد أنيــس الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ونائبه | بوليتيك

تكريم ''محمد أنيــس'' الوكيل العام السابق للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير ونائبه

أكادير تنجوا من كارثة حقيقية بعد اشتعال النيران في فندق معروف | حوادث و حقوق

أكادير تنجوا من كارثة حقيقية بعد اشتعال النيران في فندق معروف

خــاص.. هذا هو نجم المنتخب المغربي الذي زار حارث بعد الحادثة في الدائرة الأمنية بمراكش | حوادث و حقوق

خــاص.. هذا هو نجم المنتخب المغربي الذي زار حارث بعد الحادثة في الدائرة الأمنية بمراكش

السجن لمسير مقهى معروف قبل تلميذة بالقوة دخلت لتناول وجبة الفطور ولمس أماكن حساسة من جسمها ...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

السجن لمسير مقهى معروف قبل تلميذة بالقوة دخلت لتناول وجبة الفطور ولمس أماكن حساسة من جسمها

مبامبي أفضل لاعب في مباراته المثيرة أمام أصدقاء ميسي‎ | بووز

مبامبي أفضل لاعب في مباراته المثيرة أمام أصدقاء ميسي‎

برلمانيونا والريع المريح

خــاص.. هذا هو نجم المنتخب المغربي الذي زار حارث بعد الحادثة في الدائرة الأمنية بمراكش

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 19:08 خــاص.. هذا هو نجم المنتخب المغربي الذي زار حارث بعد الحادثة في الدائرة الأمنية بمراكش | حوادث و حقوق
خــاص.. هذا هو نجم المنتخب المغربي الذي زار حارث بعد الحادثة في الدائرة الأمنية بمراكش
مباشرة بعد علمه بتفاصيل الحادثة التي ارتكبها نجم الأسود أمين حارث، كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، يومه السبت،أن اللاعب المغربي فيصل فجر انتقل إلى الدائرة الأمنية التابعة لمنطقة باب دكالة في الساعات

شــوف تيفي:

مباشرة بعد علمه بتفاصيل الحادثة التي ارتكبها نجم الأسود أمين حارث، كشفت مصادر مطلعة لشوف تيفي، يومه السبت،أن اللاعب المغربي فيصل فجر انتقل إلى الدائرة الأمنية التابعة لمنطقة باب دكالة في الساعات الأولى من صباح يومه السبت للاطمئنان على حالة زميله في المنتخب بعد الاستماع له.

و كان فجر قد حل بمدينة مراكش للاستمتاع بعطلته الصيفية بعد موندييال روسيا حيث نشر قبل الحادثة، صورا جمعته بأمين حارث و شقيقه الأصغر في أحد أكبر الفنادق المصنفة بعاصمة النخيل.

و يتابع أمين حارث في حالة سراح بعدما دهس بسيارته شابا كان مترجلا بمنطقة باب دكالة بمراكش وذلك راجع لضمانة الحضور.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي لمغرب حادثة أمين حارث مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصــري و بالصــور..هذا هو حارس الأمن الخاص اللي قتلو اللاعب المغربي أمين حارث بسيارته بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

حصــري و بالصــور..هذا هو حارس الأمن الخاص اللي قتلو اللاعب المغربي أمين حارث بسيارته بمدينة مراكش

اللجنة الأولمبية تدخل على خط اختفاء 3 أبطال مغاربة في ألعاب البحر المتوسط | حوادث و حقوق

اللجنة الأولمبية تدخل على خط اختفاء 3 أبطال مغاربة في ألعاب البحر المتوسط

عمود حديدي يُرسل مصطاف بشاطئ مهدية إلى المستشفى في حالة خطيرة | حوادث و حقوق

عمود حديدي يُرسل مصطاف بشاطئ مهدية إلى المستشفى في حالة خطيرة

أكادير تنجوا من كارثة حقيقية بعد اشتعال النيران في فندق معروف | حوادث و حقوق

أكادير تنجوا من كارثة حقيقية بعد اشتعال النيران في فندق معروف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح غير متوقع لوالد الشاب اللي قتلو اللاعب أمين حارث ..مغاديش نسمح فحق ولدي وهاكيفاش قتلو اللاعب بطوموبيلتو بعدما كان داير السباق فالشارع | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

أول تصريح غير متوقع لوالد الشاب اللي قتلو اللاعب أمين حارث ..مغاديش نسمح فحق ولدي وهاكيفاش قتلو اللاعب بطوموبيلتو بعدما كان داير السباق فالشارع

بعد تحطيمه الرقم القياسي في موازين..الدوزي يشــكر المغاربة و يكشف حصريا سبب استدعائه الشاب الذي حصل على أعلى معدل في الباك على منصة النهضة | خارج البلاطو

بعد تحطيمه الرقم القياسي في موازين..الدوزي يشــكر المغاربة و يكشف حصريا سبب استدعائه الشاب الذي حصل على أعلى معدل في الباك على منصة النهضة

بالفيديو..هزيمة ثقيلة و غير مشرفة للمنتخب المغربي للريكبي أمام نامبيا بالبيضاء و رئيس الجامعة يُبرر | خارج البلاطو

بالفيديو..هزيمة ثقيلة و غير مشرفة للمنتخب المغربي للريكبي أمام نامبيا بالبيضاء و رئيس الجامعة يُبرر

بعد حادثة أمين حارث بمراكش..رموك يقتل مسنا بالبيضاء( فيديو) | خارج البلاطو

بعد حادثة أمين حارث بمراكش..رموك يقتل مسنا بالبيضاء( فيديو)

﻿

آخر المستجدات

حصــري و بالصــور..هذا هو حارس الأمن الخاص اللي قتلو اللاعب المغربي أمين حارث بسيارته بمدينة مراكش | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

حصــري و بالصــور..هذا هو حارس الأمن الخاص اللي قتلو اللاعب المغربي أمين حارث بسيارته بمدينة مراكش

فيديو مسرب لأمين حارث وفيصل فجر ناشطين فمراكش قبل الحادثة المميتة ‎ | بووز

فيديو مسرب لأمين حارث وفيصل فجر ناشطين فمراكش قبل الحادثة المميتة ‎

اللجنة الأولمبية تدخل على خط اختفاء 3 أبطال مغاربة في ألعاب البحر المتوسط | حوادث و حقوق

اللجنة الأولمبية تدخل على خط اختفاء 3 أبطال مغاربة في ألعاب البحر المتوسط

عمود حديدي يُرسل مصطاف بشاطئ مهدية إلى المستشفى في حالة خطيرة | حوادث و حقوق

عمود حديدي يُرسل مصطاف بشاطئ مهدية إلى المستشفى في حالة خطيرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.