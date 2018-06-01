السجن لمسير مقهى معروف قبل تلميذة بالقوة دخلت لتناول وجبة الفطور ولمس أماكن حساسة من جسمها ...تفاصيل مثيرة ﻿

قضت المحكمة الإبتدائية بتارودانت يوم أمس بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق شخص ستيني بعد إقدامه على مهاجمة تلميذة ولجت مقهى يشرف على إدارتهامن خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

شوف تيفي:تارودانت

قضت المحكمة الإبتدائية بتارودانت يوم أمس بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق شخص ستيني بعد إقدامه على مهاجمة تلميذة ولجت مقهى يشرف على إدارتهامن خلال ملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات الحادث تعود إلى أواخر شهر مارس الماضي، بعدما قامت تلميذة تدرس بثانوية محمد الخامس بتارودانت بالولوج لإحدى المقاهي الشعبية المجاورة لمؤسستها التعليمية قصد تناول وجبة الفطور، لتتفاجأ بمسير المقهى يغازلها، ويمسك بها ويمرر يديه فوق أماكن حساسة من جسدها، قبل أن يقدم على تقبيلها بقوة، وتمكنت من الفرار، والتخلص من قبضته بمشقة الأنفس.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد وقوع الحادث قررت الضحية التوجه نحو مركز الأمن ووضعت شكاية في الموضوع، وهي الشكاية التي باشرت من أجلها السلطات الأمنية تحرياتها وتحقيقاتها في النازلة، إذ جرى استدعاء المشتكى به ومواجهته بالضحية ليتقرر متابعته في حالة سراح.

هذا، وبعد عدة جلسات ماراطونية أمام النيابة العامة المختصة، ودخول جمعية حقوقية على خط القضية لمؤزارة الضحية، تمت إدانة المشتبه فيه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وبدرهم رمزي للجمعية المؤازرة للضحية .