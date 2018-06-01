خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة سياقته ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش،استمعت للاعب المنتخب المغربي أمين حارث بعد مغادرته المستشفى في الساعات الأولى من صباح يومه السبت و تأكدت أن وثائقه سليمة.

شــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش،استمعت للاعب المنتخب المغربي أمين حارث بعد مغادرته المستشفى في الساعات الأولى من صباح يومه السبت و تأكدت أن وثائقه سليمة.

و أمرت المصالح الأمنية بوضع سيارة نجم المنتخب،بالمحز البلدي بمدينة مراكش مع سحب رخصة سياقته و متابعته في حالة سراح.

و معلوم و كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية حجزت جواز سفر نجم الأسود بتعليمات من النيابة العامة حتى يبقى تحت أوامر العدالة .

و يتابع أمين حارث في حالة سراح بعدما دهس بسيارته شابا كان مترجلا بمنطقة باب دكالة بمراكش وذلك راجع لضمانة الحضور.