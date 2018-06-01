 خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة سياقته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مبامبي أفضل لاعب في مباراته المثيرة أمام أصدقاء ميسي‎ | بووز

مبامبي أفضل لاعب في مباراته المثيرة أمام أصدقاء ميسي‎

خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة سياقته | حوادث و حقوق

خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة

ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب | دولي

ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب

الإستيلاء على 12 ألف هكتار من الأراضي يخرج ساكنة كلميم للإحتجاج والمطالبة بفتح تحقيق | مجتمع

الإستيلاء على 12 ألف هكتار من الأراضي يخرج ساكنة كلميم للإحتجاج والمطالبة بفتح تحقيق

عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته | بوليتيك

عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته

انفـــراد..مباشرة بعد دهسه حارس أمن خاص..أمين حارث في المستشفى | حوادث و حقوق

انفـــراد..مباشرة بعد دهسه حارس أمن خاص..أمين حارث في المستشفى

حصــري..هاكيفاش وقعات الحادثة اللي قتل فيها أمين حارث حارس أمن خاص بمراكش بسيارته وهاشكون كان معاه | حوادث و حقوق

حصــري..هاكيفاش وقعات الحادثة اللي قتل فيها أمين حارث حارس أمن خاص بمراكش بسيارته وهاشكون كان معاه

بالصورة.. العثور على رضيعة مرمية في الشارع بمرتيل | مجتمع

بالصورة.. العثور على رضيعة مرمية في الشارع بمرتيل

المبعوث الشخصي للأمم المتحدة هورست كولر يجتمع مع عدد من النخب والأعيان والمسؤولين السياسيين بالداخلة حول ملف الصحراء | بوليتيك

المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يجتمع مع عدد من النخب والأعيان والمسؤولين السياسيين

برلمانيونا والريع المريح

خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة سياقته

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 18:43 خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة سياقته | حوادث و حقوق
خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة سياقته
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش،استمعت للاعب المنتخب المغربي أمين حارث بعد مغادرته المستشفى في الساعات الأولى من صباح يومه السبت و تأكدت أن وثائقه سليمة.

شــوف تيفي:

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة،أن المصالح الأمنية بمدينة مراكش،استمعت للاعب المنتخب المغربي أمين حارث بعد مغادرته المستشفى في الساعات الأولى من صباح يومه السبت و تأكدت أن وثائقه سليمة.

و أمرت المصالح الأمنية بوضع سيارة نجم المنتخب،بالمحز البلدي بمدينة مراكش مع سحب رخصة سياقته و متابعته في حالة سراح.

و معلوم و كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية حجزت جواز سفر نجم الأسود بتعليمات من النيابة العامة حتى يبقى تحت أوامر العدالة .

و يتابع أمين حارث في حالة سراح بعدما دهس بسيارته شابا كان مترجلا بمنطقة باب دكالة بمراكش وذلك راجع لضمانة الحضور.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي لمغرب حادثة أمين حارث مراكش

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

انفـــراد..مباشرة بعد دهسه حارس أمن خاص..أمين حارث في المستشفى | حوادث و حقوق

انفـــراد..مباشرة بعد دهسه حارس أمن خاص..أمين حارث في المستشفى

حصــري..هاكيفاش وقعات الحادثة اللي قتل فيها أمين حارث حارس أمن خاص بمراكش بسيارته وهاشكون كان معاه | حوادث و حقوق

حصــري..هاكيفاش وقعات الحادثة اللي قتل فيها أمين حارث حارس أمن خاص بمراكش بسيارته وهاشكون كان معاه

مصالح الأمن الوطني تباشر عمليتين متزامنتين في مجال مكافحة الإتجار الدولي في المخدرات بالعرائش | حوادث و حقوق

مصالح الأمن الوطني تباشر عمليتين متزامنتين في مجال مكافحة الإتجار الدولي في المخدرات بالعرائش

شوفو شحال لقاو ديال الكوكايين في معدة مواطن برازيلي بغا يهربها من مطار كازا | حوادث و حقوق

شوفو شحال لقاو ديال الكوكايين في معدة مواطن برازيلي بغا يهربها من مطار كازا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو المفاجأة اللي دار الدوزي فمهرجان موازين و تفاعل رائع و كبير | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

شوفو المفاجأة اللي دار الدوزي فمهرجان موازين و تفاعل رائع و كبير

فضيحة تهز البيضاء..أب بتحول إلى وحش آدمي..و تصريح ممزوج بالدموع للأم..راجلي اغتاصب ولدو 10 المرات فقلب دارو+تصريح خطير | خارج البلاطو

فضيحة تهز البيضاء..أب بتحول إلى وحش آدمي..و تصريح ممزوج بالدموع للأم..راجلي اغتاصب ولدو 10 المرات فقلب دارو+تصريح خطير

المغرب يفوز بكأس إفريقيا لصناعة الحلويات+كواليس خــاصة من مدينة مراكش | خارج البلاطو

المغرب يفوز بكأس إفريقيا لصناعة الحلويات+كواليس خــاصة من مدينة مراكش

الاقتصاد الاجتماعي التضامني من شأنه المساهمة في النموذج التنموي الذي يسعى المغرب إلى تبنيه | بــووز

الاقتصاد الاجتماعي التضامني من شأنه المساهمة في النموذج التنموي الذي يسعى المغرب إلى تبنيه

﻿

آخر المستجدات

مبامبي أفضل لاعب في مباراته المثيرة أمام أصدقاء ميسي‎ | بووز
منذ 3 دقائق

مبامبي أفضل لاعب في مباراته المثيرة أمام أصدقاء ميسي‎

خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة سياقته | حوادث و حقوق

خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة

ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب | دولي

ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب

الإستيلاء على 12 ألف هكتار من الأراضي يخرج ساكنة كلميم للإحتجاج والمطالبة بفتح تحقيق | مجتمع

الإستيلاء على 12 ألف هكتار من الأراضي يخرج ساكنة كلميم للإحتجاج والمطالبة بفتح تحقيق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.