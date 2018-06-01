ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب ﻿

استقال سفير الولايات المتحدة لدى إستونيا، جيمس ميلفيل، اليوم السبت 30 يونيو، من منصبه جراء استيائه من تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي رونالد ترامب، متعلقة بالاتحاد الأوروبي..

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استقال سفير الولايات المتحدة لدى إستونيا، جيمس ميلفيل، اليوم السبت 30 يونيو، من منصبه جراء استيائه من تصريحات أطلقها الرئيس الأمريكي رونالد ترامب، متعلقة بالاتحاد الأوروبي..

وقال ميلفيل في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي ''تويتر'' صباح اليوم السبت: ''ثبت لي أن الوقت قد حان للمغادرة''.

وأضاف: ''يقول الرئيس (ترامب) إنّ الاتحاد الأوروبي تأسس للاستفادة من الولايات المتحدة، وإن الناتو (حلف شمال الأطلسي) سيئ للغاية مثل نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية)''.

ومنذ تولي ترامب منصبه الرئاسي في يناير 2017، استقال دبلوماسيان اثنان من منصبهما، وباستقالة ''ميلفيل'' من منصبه الذي يشغله منذ 33 عاماً، يكون بذلك ثالث دبلوماسي أميركي يترك موقعه بسبب سياسات الرئيس ترامب.

وبحسب تقرير لمجلة ''فورين بوليسي'' أمس الجمعة، فقد قدّم السفير الأميركي لدى بنما، جون فيلي، استقالته في يناير الماضي بدعوى أنه لم يعد قادراً على خدمة بلاده تحت إدارة الرئيس ترامب.

وسبق أن قدمت الدبلوماسية الأميركية لدى العاصمة الكينية نيروبي، إليزابيث شاكلفورد، المعروفة في وزارة الخارجية باسم ''النجم الصاعد''، في دجنبر 2017، استقالتها بسبب تراجع حقوق الإنسان في أولويات إدارة ترامب.