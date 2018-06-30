الإستيلاء على 12 ألف هكتار من الأراضي يخرج ساكنة كلميم للإحتجاج والمطالبة بفتح تحقيق ﻿

انخرطت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني وفروع أحزاب سياسية بجهة كلميم واد نون في أشكال احتجاجية هذه الأيام تنديدا بما أسماوه “مافيا العقار”، بعدما تفاجأوا بتقدم أحد الأشخاص بمطلب تحفيض حوالي 12

شوف تيفي:كلميم

انخرطت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني وفروع أحزاب سياسية بجهة كلميم واد نون في أشكال احتجاجية هذه الأيام تنديدا بما أسماوه “مافيا العقار”، بعدما تفاجأوا بتقدم أحد الأشخاص بمطلب تحفيض حوالي 12 ألف هكتار، تجمع بين أراضي الجماعية والخاصة والملك العام والخاص للدولة، وذلك في تراب جماعتي «إمي نفاست» و «أباينو»، الواقعتين على الحدود الفاصلة بين نفوذ إقليمي سيدي إفني وكلميم.

وكشفت مصادر خاصة لقناة "شوف تيفي" أن طلبات التحفيظ قدمت بطرق مشبوهة ومشكوك فيها، وهو ما قد يحرم المالكين الحقيقيين من أراضيهم في حالة تم قبول التحفيظ بشكل نهائي، إذا لم يكتشف الضحايا هذه العملية إلا بعد إقدام أشخاص باستغلال أراضيهم وهو ما جعلهم يصابون بالذهول من خطورة ما وقع.

وطالب عدد من الضحايا المحتجين من السلطات الإقليمية والجهات القضائية بفتح تحقيق دقيق ونزيه فيما تعرضوا له من سلب لأراضيهم وممتلكاتهم بطريقة غير سليمة بما ينسجم مع التوجهات الملكية لصاحب الجلالة الذي يقر على إيلاء أهمية قصوى للمواطن وممتلكاته، مشددين على ضرورة إسراع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي بإعادة النظر في القبول المؤقت لمطالب التحفيظ المعنية، والتي قدمت بطرق ملتوية وبأسماء مختلفة، رغم أن شخصا واحدا يتحكم في خيوطها جميعا.

وأوضحوا أن خطورة الأفعال التي أقدم عليها المعني بالأمر ستجر المنطقة إلى حرب قبلية ودامية إن لم تتدخل الجهات المعنية، وتقوم بوقف هذا الإستيلاء على الأراضي.