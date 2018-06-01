 عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

السجن لمسير مقهى معروف قبل تلميذة بالقوة دخلت لتناول وجبة الفطور ولمس أماكن حساسة من جسمها ...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

السجن لمسير مقهى معروف قبل تلميذة بالقوة دخلت لتناول وجبة الفطور ولمس أماكن حساسة من جسمها

مبامبي أفضل لاعب في مباراته المثيرة أمام أصدقاء ميسي‎ | بووز

مبامبي أفضل لاعب في مباراته المثيرة أمام أصدقاء ميسي‎

خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة سياقته | حوادث و حقوق

خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة

ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب | دولي

ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب

الإستيلاء على 12 ألف هكتار من الأراضي يخرج ساكنة كلميم للإحتجاج والمطالبة بفتح تحقيق | مجتمع

الإستيلاء على 12 ألف هكتار من الأراضي يخرج ساكنة كلميم للإحتجاج والمطالبة بفتح تحقيق

عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته | بوليتيك

عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته

انفـــراد..مباشرة بعد دهسه حارس أمن خاص..أمين حارث في المستشفى | حوادث و حقوق

انفـــراد..مباشرة بعد دهسه حارس أمن خاص..أمين حارث في المستشفى

حصــري..هاكيفاش وقعات الحادثة اللي قتل فيها أمين حارث حارس أمن خاص بمراكش بسيارته وهاشكون كان معاه | حوادث و حقوق

حصــري..هاكيفاش وقعات الحادثة اللي قتل فيها أمين حارث حارس أمن خاص بمراكش بسيارته وهاشكون كان معاه

بالصورة.. العثور على رضيعة مرمية في الشارع بمرتيل | مجتمع

بالصورة.. العثور على رضيعة مرمية في الشارع بمرتيل

برلمانيونا والريع المريح

عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 18:23 عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته | بوليتيك
عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته
بعد القرار الذي اتخذته الحكومة إثر اللقاء الذي جمع سعد الدين العثماني بممثلي المركزيات النقابية بداية هذا الأسبوع والمتمثل في تأجيل الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ100 درهم عن كل طفل،

شوف تيفي: جمال الديابي

بعد القرار الذي اتخذته الحكومة إثر اللقاء الذي جمع سعد الدين العثماني بممثلي المركزيات النقابية بداية هذا الأسبوع والمتمثل في تأجيل الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا، إلى 1000 درهم، والتي كان من المقرر أن يتم الشروع في تنفيذها، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.

تساءل عادل لطفي رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل في اتصال هاتفي بـ''شوف تيفي'' اليوم السبت 30 يونيو، ''أمام هذه التأجيلات المتتالية التي تتخذها هذه الحكومة ما هو تاريخ التفعيل؟ مضيفل نحن كنقابات مركزية نطالبها بأن تكون واضحة أمامنا وأمام الرأي العام، خاصة أن المركزيات النقابية لم توقع على مشروع الاتفاق مع هذه الحكومة، التي لا يرجى منها خير بخصوص تحسين أوضاع الشغيلة، أنها تجتهد في أن تبتز النقابات وتدفعها إلى قبول مشروع قانون تنظيم الإضراب''.

وأضاف رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل ''هذه حكومة لا حوار معها، إنها حكومة غير متجانسة وليست حازمة في اتخاذ أي قرار، في الوقت الذي يعيش فيه المغرب غليانا واحتقانا اجتماعيا، يستوجب على الحكومة أن تكون في صلب الأحداث وحازمة في قراراتها ومواقفها''.

وجوابا على فضيحة استغلال العاملات الموسميات بحقول الفراولة بالديار الإسبانية ، علق لطفي '' لقد أصبح وزير التشغيل، محمد يتيم يتفنن في لغة الكذب السياسي والدليل هو أنه الوزير الوحيد الذي شكك في التقرير الذي كان حول استغلال العاملات الموسميات بحقول الفراولة الإسبانية، واعتبر أن ما سربته الصحافة الإسبانية والوطنية، ليس إلا تهويلا للأمر، واليوم تبين أن المجتمع المدني الإسباني والشرطة والأحزاب الإسبانية كانت أكثر تفاعلا مع ما تعرضت له العاملات الموسميات المغربيات''

وأضاف ذات المتحدث، '' إن هذا الوزير يدوس على كرامة العاملات بما يقع لهن، إنه وزير غير مؤهل ولا يتوفر على الكفاءة اللازمة لكي يكون في هذا المنصب، وبالنسبة لنا ''المنظمة الديمقراطية للشغل'' نطالب بإقالة يتيم، وهذا أقل ما يمكن فعله لرد الاعتبار للشغيلة المغربية داخل المغرب على الخصوص بالنسبة للعاملات الموسميات في حقول الفراولة الاسبانية''

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب المنظمة الشغل يتيم عاملات الفراولة حقول الديابي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المبعوث الشخصي للأمم المتحدة هورست كولر يجتمع مع عدد من النخب والأعيان والمسؤولين السياسيين بالداخلة حول ملف الصحراء | بوليتيك

المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يجتمع مع عدد من النخب والأعيان والمسؤولين السياسيين بالداخلة حول ملف الصحراء

وزراء البيجيدي: بين الشعبوية والصمت | بوليتيك

وزراء البيجيدي: بين الشعبوية والصمت

من الخميسات..العثماني يصف معارضيه داخل البيجيدي بـالمساخيط | بوليتيك

من الخميسات..العثماني يصف معارضيه داخل البيجيدي بـ''المساخيط ''

بالصـور:المغرب يحرز لقب الدورة الرابعة لكأس إفريقيا لصناعة الحلويات | بوليتيك

بالصـور:المغرب يحرز لقب الدورة الرابعة لكأس إفريقيا لصناعة الحلويات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو المفاجأة اللي دار الدوزي فمهرجان موازين و تفاعل رائع و كبير | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

شوفو المفاجأة اللي دار الدوزي فمهرجان موازين و تفاعل رائع و كبير

فضيحة تهز البيضاء..أب بتحول إلى وحش آدمي..و تصريح ممزوج بالدموع للأم..راجلي اغتاصب ولدو 10 المرات فقلب دارو+تصريح خطير | خارج البلاطو

فضيحة تهز البيضاء..أب بتحول إلى وحش آدمي..و تصريح ممزوج بالدموع للأم..راجلي اغتاصب ولدو 10 المرات فقلب دارو+تصريح خطير

المغرب يفوز بكأس إفريقيا لصناعة الحلويات+كواليس خــاصة من مدينة مراكش | خارج البلاطو

المغرب يفوز بكأس إفريقيا لصناعة الحلويات+كواليس خــاصة من مدينة مراكش

الاقتصاد الاجتماعي التضامني من شأنه المساهمة في النموذج التنموي الذي يسعى المغرب إلى تبنيه | بــووز

الاقتصاد الاجتماعي التضامني من شأنه المساهمة في النموذج التنموي الذي يسعى المغرب إلى تبنيه

﻿

آخر المستجدات

السجن لمسير مقهى معروف قبل تلميذة بالقوة دخلت لتناول وجبة الفطور ولمس أماكن حساسة من جسمها ...تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

السجن لمسير مقهى معروف قبل تلميذة بالقوة دخلت لتناول وجبة الفطور ولمس أماكن حساسة من جسمها

مبامبي أفضل لاعب في مباراته المثيرة أمام أصدقاء ميسي‎ | بووز

مبامبي أفضل لاعب في مباراته المثيرة أمام أصدقاء ميسي‎

خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة سياقته | حوادث و حقوق

خــاص.. بعد قتله حارس أمن خاص بمراكش..حجز سيارة اللاعب أمين حارث بالمحجز البلدي بمراكش و سحب رخصة

ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب | دولي

ثالث ديبلوماسي أمريكي يقدم استقالته اعتراضا على سياسة ترامب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.