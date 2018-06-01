عادل لطفي : الوزير يتيم غير مؤهل وماعندوش الكفاءة باش يكون وزير ويجب إقالته ﻿

بعد القرار الذي اتخذته الحكومة إثر اللقاء الذي جمع سعد الدين العثماني بممثلي المركزيات النقابية بداية هذا الأسبوع والمتمثل في تأجيل الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ100 درهم عن كل طفل،

شوف تيفي: جمال الديابي

بعد القرار الذي اتخذته الحكومة إثر اللقاء الذي جمع سعد الدين العثماني بممثلي المركزيات النقابية بداية هذا الأسبوع والمتمثل في تأجيل الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا، إلى 1000 درهم، والتي كان من المقرر أن يتم الشروع في تنفيذها، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل.

تساءل عادل لطفي رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل في اتصال هاتفي بـ''شوف تيفي'' اليوم السبت 30 يونيو، ''أمام هذه التأجيلات المتتالية التي تتخذها هذه الحكومة ما هو تاريخ التفعيل؟ مضيفل نحن كنقابات مركزية نطالبها بأن تكون واضحة أمامنا وأمام الرأي العام، خاصة أن المركزيات النقابية لم توقع على مشروع الاتفاق مع هذه الحكومة، التي لا يرجى منها خير بخصوص تحسين أوضاع الشغيلة، أنها تجتهد في أن تبتز النقابات وتدفعها إلى قبول مشروع قانون تنظيم الإضراب''.

وأضاف رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل ''هذه حكومة لا حوار معها، إنها حكومة غير متجانسة وليست حازمة في اتخاذ أي قرار، في الوقت الذي يعيش فيه المغرب غليانا واحتقانا اجتماعيا، يستوجب على الحكومة أن تكون في صلب الأحداث وحازمة في قراراتها ومواقفها''.

وجوابا على فضيحة استغلال العاملات الموسميات بحقول الفراولة بالديار الإسبانية ، علق لطفي '' لقد أصبح وزير التشغيل، محمد يتيم يتفنن في لغة الكذب السياسي والدليل هو أنه الوزير الوحيد الذي شكك في التقرير الذي كان حول استغلال العاملات الموسميات بحقول الفراولة الإسبانية، واعتبر أن ما سربته الصحافة الإسبانية والوطنية، ليس إلا تهويلا للأمر، واليوم تبين أن المجتمع المدني الإسباني والشرطة والأحزاب الإسبانية كانت أكثر تفاعلا مع ما تعرضت له العاملات الموسميات المغربيات''

وأضاف ذات المتحدث، '' إن هذا الوزير يدوس على كرامة العاملات بما يقع لهن، إنه وزير غير مؤهل ولا يتوفر على الكفاءة اللازمة لكي يكون في هذا المنصب، وبالنسبة لنا ''المنظمة الديمقراطية للشغل'' نطالب بإقالة يتيم، وهذا أقل ما يمكن فعله لرد الاعتبار للشغيلة المغربية داخل المغرب على الخصوص بالنسبة للعاملات الموسميات في حقول الفراولة الاسبانية''