انفـــراد..مباشرة بعد دهسه حارس أمن خاص..أمين حارث في المستشفى ﻿

شــوف تيفي:
في تطور جديد، حول الحادثة التي ارتكبها اللاعب المغربي أمين حارث بمراكش، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، يومه السبت، أنه تم نقل نجم المنتخب المغربي إلى المستشفى لإجراء الخبرة الطبية.
و كشفت مصادرنا،أنه من الطبيعي في مثل هذه الحالات إجراء الخبرة الطبية نظرا لاحتمال إصابة السائق بنزيف داخلي أو أي أعراض صحية أخرى خطيرة .
و مباشرة بعد الفحص الروتيني و الخبرة الطبية، غادر اللاعب المغربي الذي سطع نجمه في مونديال روسيا مع المنتخب المغربي ،(غادر) المستشفى بمراكش للاستماع له في محضر حول الحادثة.