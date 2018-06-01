انفـــراد..مباشرة بعد دهسه حارس أمن خاص..أمين حارث في المستشفى ﻿

في تطور جديد، حول الحادثة التي ارتكبها اللاعب المغربي أمين حارث بمراكش، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، يومه السبت، أنه تم نقل نجم المنتخب المغربي إلى المستشفى لإجراء الخبرة الطبية.

شــوف تيفي:

في تطور جديد، حول الحادثة التي ارتكبها اللاعب المغربي أمين حارث بمراكش، علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، يومه السبت، أنه تم نقل نجم المنتخب المغربي إلى المستشفى لإجراء الخبرة الطبية.

و كشفت مصادرنا،أنه من الطبيعي في مثل هذه الحالات إجراء الخبرة الطبية نظرا لاحتمال إصابة السائق بنزيف داخلي أو أي أعراض صحية أخرى خطيرة .

و مباشرة بعد الفحص الروتيني و الخبرة الطبية، غادر اللاعب المغربي الذي سطع نجمه في مونديال روسيا مع المنتخب المغربي ،(غادر) المستشفى بمراكش للاستماع له في محضر حول الحادثة.