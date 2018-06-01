حصــري..هاكيفاش وقعات الحادثة اللي قتل فيها أمين حارث حارس أمن خاص بمراكش بسيارته وهاشكون كان معاه ﻿

تفاصيل مثيرة و حصرية توصلت بها شوف تيفي'' حول الحادثة التي ارتكبها اللاعب المغربي أمين حارث،يومه السبت، تفيد أن الأخير لم يكن وحده بل كان يرافقه شقيقه الأصغر الذي يبلغ من العمر 14 سنة.

شــوف تيفي:

تفاصيل مثيرة و حصرية توصلت بها شوف تيفي'' حول الحادثة التي ارتكبها اللاعب المغربي أمين حارث،يومه السبت، تفيد أن الأخير لم يكن وحده بل كان يرافقه شقيقه الأصغر الذي يبلغ من العمر 14 سنة.

و كشفت مصادرنا المطلعة، أن الحادثة وقعت في حدود الساعة الثانية عشر ليلا و عشرون دقيقة، بشارع 11 يناير بمراكش عندما كان نجم الأسود على متن سيارة ميرسديس كات/ كات سوداء تحمل لوحة ترقيم فرنسية، ليدهس حارس أمن خاص كان مترجلا يبلغ من العمر 30 سنة.

و أضافت مصادرنا،أن ضحية الحادثة لم يلقى حتفه على الفور بل توفي بعد نقله على متن سيارة الإسعاف.