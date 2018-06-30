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بالصورة.. العثور على رضيعة مرمية في الشارع بمرتيل

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 18:12 بالصورة.. العثور على رضيعة مرمية في الشارع بمرتيل | مجتمع
بالصورة.. العثور على رضيعة مرمية في الشارع بمرتيل
عثر مواطنون اليوم السبت على رضيعة مرمية بشارع للا حسناء بمرتيل مغطاة بغطاء وردي.

شوف تيفي

عثر مواطنون اليوم السبت على رضيعة مرمية بشارع للا حسناء بمرتيل مغطاة بغطاء وردي.

وحسب ما تداولته مجموعة من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك فإنه تم العثور على رضيعة حديثة الولادة بالشارع المذكور استغنت عنها والدتها في واضحة النهار.

وأمام هذا الأمر، حلت بعين المكان عناصر الشرطة التي باشرت تحقيقها في ظروف وملابسات الواقعة، بغرض التعرف على هوية والدة الرضيعة المُتخلى عنها.

ومن جهتهم عبّر نشطاء الفيسبوك عن استنكارهم فيما يخص الواقعة، مطالبين من الجهات الأمنية باعتقال والدة الرضيعة لتكون عبرة

 

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شوف تيفي رضيعة مرتيل مجتمع

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