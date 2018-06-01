 المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يجتمع مع عدد من النخب والأعيان والمسؤولين السياسيين بالداخلة حول ملف الصحراء ﻿
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المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يجتمع مع عدد من النخب والأعيان والمسؤولين السياسيين بالداخلة حول ملف الصحراء

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 18:00 المبعوث الشخصي للأمم المتحدة هورست كولر يجتمع مع عدد من النخب والأعيان والمسؤولين السياسيين بالداخلة حول ملف الصحراء | بوليتيك
المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ''هورست كولر'' يجتمع مع عدد من النخب والأعيان والمسؤولين السياسيين بالداخلة حول ملف الصحراء
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن المبعوث الشخصي للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء ''هورست كولر'' حل صباح يومه السبت 30 يونيو 2018 ، بمدينة الداخلة، واجتمع مع عدد من الفعاليات والمسؤولين بالمدينة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن المبعوث الشخصي للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء ''هورست كولر'' حل صباح يومه السبت 30 يونيو 2018 ، بمدينة الداخلة، واجتمع مع عدد من الفعاليات والمسؤولين بالمدينة للوقوف على على أهم المشاريع التنموية المنجزة في المنطقة.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن ''هورست'' ورئيس بعثة المينورسو ''كولين ستيورت'' استقبلا من طرف والي جهة الداخلة ''لامين بنعمر'' ، و''ينجا الخطاط'' رئيس الجهة ، وسيدي صلوح الجماني رئيس الجماعة الحضرية للداخلة ، وسيدي احمد بكار رئيس المجلس الاقليمي لوادي الذهب ، وعضو الوفد المغربي المفاوض في لشبونة بمقر الجهة ودخل الأطراف في مباحثات حول ملف الصحراء وسبل تسوية النزاع القائم بين الجهات المعنية بالملف، وحضر هذا الإجتماع عدد من الأعيان والمنتخبين بجهة الداخلة وادي الذهب.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولة التي يخوضها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة “هورست كولر” بين الدول المعنية بالنزاع حول قضية الصحراء ، للدفع بمسار المفاوضات للإمام ومن أجل إيجاد مخرج يرضي كلا الطرفين وانهاء النزاع.

 

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شوف تيفي المغرب الداخلة المبعوث الشخصي الأمم المتحدة ملف الصحراء اجتماع نزاع هورست كولر

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