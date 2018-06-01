وزراء البيجيدي: بين الشعبوية والصمت ﻿

هل تختلف شخصية السياسي عن شخصية المثقف على اعتبار أن الشخصية عموما يمكن اعتبارها مجموعة من الصفات المكتسبة نفسيا وجسديا واجتماعيا ووراثية، وهي التي تعمل على التحكم في تصرفات الشخص..

وزراء البجيدي: بين الشعبوية والصمت

هل تختلف شخصية السياسي عن شخصية المثقف على اعتبار أن الشخصية عموما يمكن اعتبارها مجموعة من الصفات المكتسبة نفسيا وجسديا واجتماعيا ووراثية، وهي التي تعمل على التحكم في تصرفات الشخص.. وإذا ما أصاب خلل إحدى ميكانزماتها فقد تؤدي إلى ظهور أنماط بشرية يصعب فهمها أو تفسير تصرفاتها... في هذا الصدد أين يتموقع رجالات حزب العدالة والتنمية؟ منهم الصاخب والمتحرك والشعبوي والكثير الكلام ومنهم الهامس والصامت... بين سعد الدين العثماني ولحسن الداودي وبن كيران فرق الشاسع... والسؤال هل الصمت ينفع في كل المواقف السياسية؟ وما علاقته بالجرأة وبالتهور؟ ولماذا سعد الدين العثماني يصمت حتى يشعر المغاربة أنه في بيات شتوي؟ هل تخرجه فقط فضائح وزرائه؟ أم فعل المقاطعة التي زعزعت أركان الصمت الطويل ؟ وكيف ينظر المغاربة إلى وزراء البجيدي؟ هل سقط قناع الزيف والتنكر للمبادئ وتغلغل حب السلطة في النفوس؟ وماذا عن حجم الاتهامات التي نالها وزراء البجيدي؟ من فضائح مدوية؟؟؟

"المشعل"/"شوف تيفي"

عبدالله الساورة

بين "الكاميكاز" والصمت

يصف منار اسليمي الوزير لحسن الداوي الذي لا يمكن أن تتوقع ردة فعله وما يقوم به أنه «تعبير عن انفصام نفسي خطير في شخصية حزب العدالة والتنمية». وتصفه البرلمانية ماء العينين بأنه «كاميكاز سياسي».. بمعنى أن له القابلية النفسية والاستعداد والرغبة بـ«الانفجار» في وجه الخصوم وأمام كل شيء... فهو يقسم في تصريح صحفي مؤكدا «أقسم بالله لم يضغط علي أحد لتقديم استقالتي، أنا درت اللي عليا». هذا الأمر شبهه المحلل منار اسليمي بـ«التوصيف الذي ينطبق على التناقضات الكبيرة بين بلاغات وتصريحات العدالة والتنمية بخصوص قضية طلب إعفاء الداودي هو ما يسميه الفيلسوف أفلاطون بـ«الكذب الشريف» أو ما يسمى في الفلسفة السياسية بـ«الكذب المباح». يبقى السؤال هل_ السياسي يكذب كبقية الناس؟ وهل كذبه مباح تبرره أعماله وأفعاله وردود أفعاله بين القبول والرفض؟.

تضيف البرلمانية أمينة ماء العينين أن ما يقوم به وزراء البجيدي يدخل ضمن خرجات لم «تتم بشكل مسؤول ومدروس، وليس بمنطق الكاميكاز»... هل هناك أيضا كاميكاز بمنطق التدين وبلغة الإسلام السياسي؟؟.

شدد الوزير المستقيل على أنه لم يتوقع حدة ردود الأفعال التي تلت مشاركته في وقفة عمال «سنطرال»، مؤكدا «أنا أدافع عن الشغل ولا أدافع عن الشركة، هادوك مغاربة وحنا كنضاربو باش نخلقو منصب ولا جوج، هاد النية باش مشيت»، وفق ما جاء على لسان المتحدث. يصف المحلل عبد المطلب أعميار ما قام به لحسن الداودي «الأمر ليس تبوهيلا سياسيا، ولا مشاهد من «هبل تربح» أو «تسطية»... إن ما يجري استراتيجية مقصودة لتقويض اختصاصات المؤسسات الدستورية، وتشويه سلطة الدولة، وخلط الأوراق لقتل السياسة... في سياق التمكين الإخواني الذي يعبد الطريق للفوضى والعصيان والعنف»... وهو ما وصفته ماء العينين بلغتها أنه «قام بتقدير لم يؤدّ إلى النتائج التي كان ينتظرها»...

الحكومة فاشلة

يصف إدريس الكنبوري حكومة سعد الدين العثماني الحالية بـ«الفاشلة ويجب أن تلتقط الدرس». ويضيف لحسن الداودي قال كلاما خطيرا داخل البرلمان مفاده أن حزب الأصالة والمعاصرة جاء ليحارب الإسلام، وليس الإسلام السياسي بل الإسلام وان كلمة السياسي مجرد زيادة. يعني أن الإسلام السياسي هو الإسلام والإسلام هو العدالة والتنمية. لا شأن للحزب بالإسلام، شأنه الشأن العام، ماذا قدم وأخر وكيف دخل ورجله في الفقر وخرج ورجله في الغنى...

يصعب على المرء أن يتتبع الخيط في وصف حالات رجالات البجيدي وأحوالهم بين الوعود الحالمة وهو أمر يكثر في حقل السياسة المغربية وبين _الكاميكاز السياسي_ المدافع بشراسة عن مصالحه السياسية... وأخطرها قابلية الشخص أن يقوم بأي شيء سواء بالصمت أو الجهر أو التصريح أو الشعبوية المضحكة أو الخضوع التام للسلطة وفي أقصى الحالات اعتقادا منه أنه يضحك على الذقون وعلى من أوصلوه كراسي السلطة...

طبيب أمام مريض بنزلة

اكتئاب حادة

من جهته، عبّر فتاح بن الضو (كاتب ساخر وأستاذ الفلسفة) بطريقته الساخرة عن تصوره لشخصية العثماني، بحديثه لـ_المشعل_ مصرحا: «أطلب من الدكتور العثماني أن يحدد لي موعدا عاجلا للحضور إلى عيادته، فهو طبيب نفسي وأنا مصاب بنزلة اكتئاب حادة، بل أنا على حافة الانهيار العصبي من كثرة القفز على الحواجز التي نصبتها لي حكومته، حواجز الماء والكهرباء والكراء والدواء وتمدرس الأبناء في مدارس التعليم الخصوصي. سيدي العثماني، يا طبيبي النفسي، أرجوك افعل شيئا لتخلّصني من هلاوسي، فأنا أتخيل أشياء غير حقيقية، أذهب إلى المستشفى فأرى أطباء مبتسمين، يعالجون مرضاهم بهمة ونشاط. وأرى تجهيزات متطورة في خدمة المرضى. أرى فاسدين في السجون، يقتسمون أعقاب السجائر. سيدي العثماني، أخباري لا تسر حبيبا ولا حبيبة، ولقد فقدت الأمل في ظروف غامضة وصرّحت بضياعه لدى الشرطة، وحزمت حقيبتي للسفر، فأرجو أن توقظني عندما نصل إلى الشط»..

لا يخلو هذا التوصيف الساخر بلغة السياسي لأنه يحمل الرجل الكثير من النعوت والكثير من الأخطاء والكثير من الأقوال التي لم تترجم إلى أفعال من خلال برامج انتخابية قدمت وظلت مسودات على الرفوف.. وهل يمكن الدفع والمقارنة بين الرجلين عبد الاله بن كيران وسعد الدين العثماني وهما يلبسان ذات الجلباب في جبة حكومة الإسلام السياسي؟

الصمت واللعب على الحبلين

يصف الكاتب مصطفى فرحات.. سعد الدين العثماني في حديثه لـ"المشعل" بأنه سياسي يلعب «فوق الحبل وهو معرض للسقوط في أية لحظة». ويضيف «العثماني كتب أيضا كتبا في السياسة وهي محاولة لإعطاء مشروعية لعمله في هذا المجال مع العلم أن الكتابة في السياسة لا تعني المهارة في ممارستها. فليس كل من ألف في السياسة هو ماهر في ممارستها في الميدان».. وفي ظل ما تتخبط فيه حكومة العثماني من ملفات شائكة وتحالف حكومي هجين لستة أحزاب وما يطرح من صعوبات وتوافقات وتنازلات ففي نظر المتحدث أن يخرج سعد الدين العثماني من صمته ويتحمل المسؤولية كاملة .

من الصعب أن يعترف السياسي بالأخطاء فغالبا ما يجد لها أبوابا ونوافذ لتصريفها...

الصمت البيولوجي

يؤكد عبد العزيز كوكاس الكاتب الصحافي في حديثه لـ"المشعل" أن نحسا يطارد حكومة العثماني من الريف إلى جرادة، وأمام ضبابية مواقف حزب العدالة والتنمية الذي يرأس أمانته العامة وسذاجة ردود وزراء حزبه على حملة المقاطعة الشعبية، ظل العثماني متمسكا بتوزيع ابتسامته وكأنه غير آبه للزلزال الذي يكاد يعصف بأوتاد وأسباب خيمته الحكومية».. ويتساءل «من أين يأتي رئيس الحكومة ببرودة النفس وقعوسه عن اتخاذ المبادرة وإبداع الحلول ووحده جالس والبلاد واقفة في مخاض عسير؟» ويضيف «حتى أعضاء حزبه لا ينظرون بعين الرضا لهذا الدم البارد الذي لا يليق برئيس حكومة قدر لها أن تأتي بعد أزمات متتالية امتدت منذ 2011 حتى اليوم، ولا زال في جعبة الأيام ما ينذر بالمزيد، وها هي حكومة العثماني على فوهة بركان قد يعصف بها وبانسجامها الخادع». ويختتم حديثه مفسرا سبب هذه البرودة وهذا الصمت قائلا: «قد نفسر هذا «الصمت البيولوجي» بوظيفة هذا الفقيه الذي تخصص في الطب النفسي، حيث يفترض أن يستمع إلى مرضاه أكثر مما يتكلم، لكن ما جدوى الاستماع لجسد عليل أو نفس مريضة أو روح معتلة في غياب نجاعة الطبيب، هذا هو السؤال وتلك هي المسألة؟»...

هل يستطيع الطبيب النفساني ورئيس الحكومة أن يخرج من صمته البيولوجي ومن الضبابية التي تغلف عمل حكومته أم هي وصفة لقضاء ما تبقى من عمر حكومة ولدت ميتة كما بدأت؟

يرجع الكاتب والصحفي عبد العزيز كوكاس أسباب صمت العثماني وفق معاشرته للرجل في لحظات من مسارات التقائهما، قائلا: «لقد جمعتني مناسبات عديدة مع سعد الدين العثماني منذ أعلن عبد الكريم الخطيب فتح حزبه الحركة الشعبية الدستورية أمام أصدقاء بن كيران بعد أن غُلّقت أمامهم أبواب حزب الاستقلال، كان لا يتكلم كثيرا ولا يفيض بما يشبع نهم صحافي مبتدئ، ذاك الذي كنته عام 1995، وأنا والزميل عبد الكبير العلوي الإسماعيلي مدير جريدة «الزمن» الرائدة، وسعد الدين العثماني، نلتئم حول ما تقدمه مقهى الوزاني بأكدال من أطباق الشواء. وكنت وإسماعيل العلوي نُفني ذاتنا في الأكل لتعويض النهم الذي لا يشبعه العثماني في الحصول على المعلومة».

قد يفسر البعض هذا الصمت القاتل الذي يشبه القبور قادم من طفولة الرجل، ابن الفقيه الهادئ الذي لا يتكلم كثيرا، أو من برج الجدي الذي يقول الفلكيون أن مواليده يتميزون بطموح كبير وبكلام قليل، دفع الفايسبوكيين لتشبيهه بالملون الأبيض الذي يوجد في علبة الألوان الظريف والساحر ولكن لا وظيفة له..

لعبة الأقنعة المكشوفة

تصف الصحافية أمينة بركات وزراء البجيدي أنهم عملوا على تفقير الشعب المغربي واحتقاره وكانوا يطلقون الكثير من «الهرطقات» التي ذابت وتبخرت أمام حلاوة الكراسي لينكشف زيفهم بعد أن ذاقوا المناصب الحكومية ووصفت سعد الذين العثماني على أنه لا حول له ولا قوة فهو ذو يد قصيرة مصرحة لـ_المشعل_: «ماذا سأقول في حق حكومة لم ولن تترك أي شيء يذكر في سجل التاريخ السياسي المغربي سوى تفقير الشعب واحتقاره. أما السيد رئيس الحكومة فقد نطبق عليه مثل العين بصيرة واليد قصيرة لا حول ولا قوة له فكل الهرطقات التي كانوا يمنون بها أنفسهم وأحلام الشعب عندما كانوا في المعارضة ذابت كفص ملح، لنكتشف الوجه الآخر لهم بعدما اعتلوا كراسي المسؤولية وذاقوا ثم تذوقوا حلاوة ما منحت لهم من مزايا المناصب وليس لنا ما نقوله سوى لك الله يا وطني لنسدل الستار على تجربة فاشلة و مقرفة».

مفارقات الطبيب والفقيه وقائد الحكومة

رئيس الحكومة رجل يحاول تقديم صورة عن نفسه يميزها الاعتدال والوسطية، فهو لا يمانع من تبني ثقافة الآخر/الغرب متمثلا في اللباس واستعمال وسائط التواصل الاجتماعي فله حساب على تويتر، وتعلم علومهم فتخصص في الطب النفسي، وبالتالي فهو يعالج الاختلالات التي تحدث للإنسان انطلاقا من نظريات التحليل النفسي السريري، وفي نفس الآن فهو متشبع بالفكر الديني السلفي فيرى إلى مجتمعه من منظور الشريعة وألف كتابا في هذا المجال. ما بين علوم الدين وعلم النفس يتوزع السيد العثماني، ولأنه يحب تأليف الكتب سيكون مثيرا حقا لو كتب كتابا يبين فيه العلاقة ما بين الدين وعلم النفس من اتصال على غرار كتاب ابن رشد «فصل المقال فيما بين الدين والفلسفة من اتصال». وأعتقد شخصيا أن الذي يلعب فوق حبلين هو معرض للسقوط في أية لحظة.

هذا إضافة إلى ممارسته للعمل السياسي الذي يتطلب قدرات تؤهل صاحبها إلى تسيير شؤون مجتمعه ليساهم في ارتقائه. العثماني كتب أيضا كتبا في السياسة وهي محاولة لإعطاء مشروعية لعمله في هذا المجال مع العلم أن الكتابة في السياسة لا تعني المهارة في ممارستها. فليس كل من ألف في السياسة هو ماهر في ممارستها في الميدان.

بالنسبة للحكومة فالعمل يكون جماعيا، والعمل الناجح لأي مجموعة عمل يقتضي التناسق والانسجام والتناغم بين أعضائها، وهذا القانون المبني على هذه الأسس الثلاث نراه في الطبيعة والفن والرياضة والعلوم.. وبدونه تعم الفوضى ويحدث الانهيار، وهو ما تفتقده هذه الحكومة، وما نراه من تماسك فيها هو وهمي وخادع ذلك أنه من باب المستحيل أن تبقى هذه الحكومة الفوضوية كمنظومة، ولكن ما يجعل البقاء ممكنا هو تدخل عناصر خارج المنظومة هي من تعمل على بقاء المنظومة متماسكة ومتناغمة.

كما أن فعالية أية حكومة تتمثل في النتائج الملموسة التي تحققها على أرض الواقع والتي يمكن إجمالها في توفير حد أدني من الرفاهية للمواطن الذي من أجله وجدت الدولة أصلا. وأي فشل في تحقيق هذا الهدف فهو دليل فشل هذه الحكومة. وإذا استعرضنا الملفات الحارقة الموضوعة فوق مكتب السيد الوزير وحكومته سنجد: الأمن، الصحة، التعليم، الشغل، محاربة الفساد، الاقتصاد، الثقافة..

وإذا كان الملف الأمني يحظى بالأولوية لوجود متدخلين عدة مما جعل المغرب من البلدان التي تنعم بالسلم الاجتماعي وتحافظ على أمنها القومي ونجحت إلى حد بعيد في هذا الملف، فإن ملفات أخرى تبقى متعثرة، والسياسيات مرتبكة، مما أدى إلى فقدان المواطن لثقته في التعليم العمومي، وقطاع الصحة يعاني، وغياب استراتيجية ثقافية واضحة باعتبار الأمن الثقافي ضرورة ملحة في عصر بدأت الأوطان الضعيفة تتخلى مرغمة عن هويتها الخاصة لتذوب في هوية الأقوياء، وبدأ الحراك الاجتماعي للمطالبة بتوزيع عادل للثروة، والمناداة بمقاضاة الفاسدين.. كل هذا يضعنا أمام واقع ضبابي، يصعب علينا رؤية العيون التي تتربص بنا بين هذا الضباب.

وخلاصة القول أن يتحمل المسؤولية له برنامجا وعليه تنفيذه، وإذا فشل فهذا يعني أنه ليس مؤهلا بما فيه الكفاية ليحقق النجاح المنتظر، وفي هذه الحالة فهو إما يستمر في حصد الفشل، أو يستمر ويبحث عن مبررات خارجية غالبا ما يجدها جاهزة ليريح ضميره ويرفع عن المسؤولية، وإما أن يعترف بفشله ويتحلى بالمسؤولية ويترك المسؤولية.. لكن هذا مستبعد جدا.. ولكن الملاحظ أن المسؤولين المغاربة يتمتعون بقوة الصبر والتحمل والإيمان بالقدر.. وما يجعلهم متماسكين ومتناغمين ومستمتعين ويتناسون الخلاف ما بينهم، هما عنصران أساسيان: حب المال والسلطة.