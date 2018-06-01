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مصالح الأمن الوطني تباشر عمليتين متزامنتين في مجال مكافحة الإتجار الدولي في المخدرات بالعرائش

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 17:28 مصالح الأمن الوطني تباشر عمليتين متزامنتين في مجال مكافحة الإتجار الدولي في المخدرات بالعرائش | حوادث و حقوق
مصالح الأمن الوطني تباشر عمليتين متزامنتين في مجال مكافحة الإتجار الدولي في المخدرات بالعرائش
باشرت مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عمليتين متزامنتين في مجال مكافحة الإتجار الدولي في المخدرات.

شوف تيفي :و م ع

باشرت مصالح الأمن الوطني بمدينة العرائش في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت عمليتين متزامنتين في مجال مكافحة الإتجار الدولي في المخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه قد تمت مباشرة العملية الأولى داخل ميناء العرائش، وأسفرت عن توقيف مواطنين من جنسية مغربية، كانا على متن سيارة نفعية، وبحوزتهما 15 كيس من الحجم الكبير، يضم كل واحد منها حوالي 30 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

أما العملية الثانية، يضيف المصدر ذاته، فقد تم القيام بها بشاطئ قريب من جماعة ''خميس الساحل'' على بعد عشر كيلومترات في اتجاه مدينة أصيلا، وأسفرت عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات عن طريق المسلك البحري، وقد تم العثور بحوزتهم على مبلغ 250 ألف درهم وعشرة هواتف محمولة، وسيف من الحجم الكبير وسكين، قبل أن يحاولوا إرشاء عناصر الأمن مقابل المبلغ المحجوز.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد جميع التقاطعات المحتملة بين هاتين العمليتين، ورصد ارتباطاتهما المفترضة مع شبكات إجرامية أخرى تنشط سواء داخل أرض الوطن أو خارجه. 

 

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