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شوفو شحال لقاو ديال الكوكايين في معدة مواطن برازيلي بغا يهربها من مطار كازا

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 17:24 شوفو شحال لقاو ديال الكوكايين في معدة مواطن برازيلي بغا يهربها من مطار كازا | حوادث و حقوق
شوفو شحال لقاو ديال الكوكايين في معدة مواطن برازيلي بغا يهربها من مطار كازا
علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن كمية مخدر الكوكايين، التي تم تفريغها بالمستشفى الجامعي ابن رشد من معدة مواطن برازيلي بلغت 950 غراما كانت ملفوفة داخل 90 كبسولة.

شوف تيفي و م ع

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء أن كمية مخدر الكوكايين، التي تم تفريغها بالمستشفى الجامعي ابن رشد من معدة مواطن برازيلي بلغت 950 غراما كانت ملفوفة داخل 90 كبسولة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت في 24 من الشهر الجاري مواطنا من دولة البرازيل، يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك بعد الاشتباه في تهريبه لكبسولات من مخدر الكوكايين داخل معدته، خلال الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو في اتجاه باريس، مرورا بمطار محمد الخامس الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الإحتفاظ بالمشتبه فيه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل إخضاعه لتدخل طبي لتفريغ كميات الكوكايين المهربة، قبل أن يتم إيداعه تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

‫شوف تيفي

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حوادث وحقوق مجتمع أمن الدارالبيضاء مخدر الكوكايين ابن رشد مواطن برازيلي

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