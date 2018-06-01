تزامنا مع القانون الجديد.. كلاب ضالة تهاجم طفلة وترسلها في حالة خطيرة إلى المستشفى ببني ملال ﻿

هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة بحي الحربولية مساء أمس الجمعة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ببني ملال .

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هاجمت مجموعة من الكلاب الضالة بحي الحربولية مساء أمس الجمعة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات ببني ملال .

ووفق مصادر محلية فالطفلة كانت تلعب لتباغتها كلاب كانت بالحي ، وتعضها في مختلف جسدها ، وتصيبها بجروح خطيرة على مستوى الفخض ، ليتم نقلها على عجل إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، ورقدت به لساعات وقدمت لها الاسعافات الضرورية.

وأضـــافت مصادر محلية أن الطفلة الضحية ستخضع إلى علاج مطول وسيتم حقنها بدواء السعار بالمكتب البلدي لحفظ الصحة، وخلفت الواقعة غضبا كبيرا واستياء بالغا في صفوف سكان الحي الذين دعوا المجلس الجماعي لبني ملال إلى تحمل مسؤوليته ومحاربة الكلاب من الأحياء الشعبية.

هـــذا ويشار أن ظاهرة الكلاب الضالة تنامت بشكل مخيف بشوارع بني ملال ، كما أن بعض اصحاب المنازل يقومون بتربية الكلاب للحراسة داخل الأحياء ، وهو ما يشكل خطرا كبيرا يحدق بالأطفال ويهدد سلامتهم الأمر الذي دفع بالحكومة إلى اعتماد قانون يمنع تربية الكلاب الخطيرة.