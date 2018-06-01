 من الخميسات..العثماني يصف معارضيه داخل البيجيدي بـ''المساخيط '' ﻿
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من الخميسات..العثماني يصف معارضيه داخل البيجيدي بـ''المساخيط ''

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 16:53 من الخميسات..العثماني يصف معارضيه داخل البيجيدي بـالمساخيط | بوليتيك
من الخميسات..العثماني يصف معارضيه داخل البيجيدي بـ''المساخيط ''
دعا سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أعضاء حزبه إلى الالتزام بقواعد وأخلاقيات التعبير عن الرأي، مشددا على أن الإساءة للأشخاص ''خط أحمر''.

شوف تيفي

دعا سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أعضاء حزبه إلى الالتزام بقواعد وأخلاقيات التعبير عن الرأي، مشددا على أن الإساءة للأشخاص ''خط أحمر''.

وتأسف العثماني، في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي للحزب، المنعقدة اليوم السبت 30 يونيو بالخميسات، عن عدم التزام بعض أعضاء الحزب في الآونة الأخيرة بهذه القواعد.

مؤكدا في ذات السياق على أن ''النقد ليس هو الإساءة''، بل وصل الأمر بالعثماني إلى وصف معارضيه بـ''المساخيط''، وأعطى المثل بـ''واحد لفلوس مسخوط لي كايكون وسط لفلالس وكيكب ليهم الما''. وأكد العثماني أن البعض من أعضاء الحزب نشروا الأكاذيب حوله واعتذروا فيما بعد.

ونبه العثماني، إلى أن هدفه ليس هو ''إلغاء الخلاف داخل حزب العدالة والتنمية''، قائلا: ''هذا الحزب يحترم جميع الآراء، ويحترم المقاربات المختلفة التي يمكن أن تعتمل داخله، حتى يكون حزبا قويا بجميع أبنائه وبناته''، مردفا ''حنا مساخين بحتى شي واحد''، فليعبر كل عن رأيه بحرية، والمؤسسات تشتغل وتتخذ القرارات.

 

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شوف تيفي المغرب العثماني حزب العدالة والتنمية المساخيط

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