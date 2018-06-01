مهاجم الوداد يقترب من الدوري الجزائري ﻿

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن مهاجم الوداد الرياضي نيكيز جيوم داهو، بات قريبا من الانضمام إلى الدوري الجزائري من بوابة فريق حسين داي لحمل ألوان النادي خلال الموسم الكروي المقبل .

شوف سبور

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن مهاجم الوداد الرياضي نيكيز جيوم داهو، بات قريبا من الانضمام إلى الدوري الجزائري من بوابة فريق حسين داي لحمل ألوان النادي خلال الموسم الكروي المقبل .

وأضافت نفس المصادر، أن اللاعب الايفواري اتفق مع مسؤولي الفريق الجزائري على جميع بنود العقد، حيث من المنتظر أن يسافر إلى الجزائر رفقة وكيل أعماله من أجل استكمال المفاوضات لتوقيع العقد بصفة رسمية.

يذكر أن نيكيز جيوم داهو قد وضعه المدرب التونسي فوزي البنزرتي في لائحة اللاعبين المغادرين، علما أنه لعب الموسم الماضي رفقة الراسينغ البيضاوي كمعار حيث فشل في تقديم الإضافة المرجوة للفريق البيضاوي.