''إنـــا لله وإنــا إليه راجعون''..وفاة اعلامي مغربي في حادثة سير خطيرة بين العيون والداخلة ﻿

توفي صبيحة يومه السبت الإعلامي حبيب المحمودي في حادثة سير مروعة وقعت في المقطع الطرقي الرابط بين مدينتي العيون والداخلة، حيث كان سيشارك في تغطية نشاط رسمي يحضره المبعوث الأممي للصحراء بالإضافة

شوف تيفي

توفي صبيحة يومه السبت الإعلامي حبيب المحمودي في حادثة سير مروعة وقعت في المقطع الطرقي الرابط بين مدينتي العيون والداخلة، حيث كان سيشارك في تغطية نشاط رسمي يحضره المبعوث الأممي للصحراء بالإضافة لمجموعة من الوجوه السياسية.

وكـــان ''الحبيب المحمودي'' يعد برامج لقناة العيون،ويعتبر من بين العناصر النشيطة بالأقاليم الجنوبية في المجال الإعلامي، وخلف خبر وفاته موجة من الحزن لدى معارفه وأصدقائه والجسم الصحفي بمدن الصحراء.

وبــــهذه المناسبة الأليمة يتقدم طــاقم قناة ''شوف تيفي'' الإلكترونية بأحر التعازي لعائلات الفقيد وللجسم الصحفي ، فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء بأجل مسمى وإنا لله وإنــا إليه راجعون.