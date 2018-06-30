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بالصـور:المغرب يحرز لقب الدورة الرابعة لكأس إفريقيا لصناعة الحلويات

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 16:02 بالصـور:المغرب يحرز لقب الدورة الرابعة لكأس إفريقيا لصناعة الحلويات | بوليتيك
بالصـور:المغرب يحرز لقب الدورة الرابعة لكأس إفريقيا لصناعة الحلويات
أحزر المغرب لقب الدورة الرابعة لكأس إفريقيا لصناعة الحلويات التي جرت أطوارها بمراكش ، بمشاركة ثمانية فرق مكونة من ثلاث طهاة صناعة الحلويات من ثمانية بلدان إفريقية.

شــوف تيفي:

 أحزر المغرب لقب الدورة الرابعة لكأس إفريقيا لصناعة الحلويات التي جرت أطوارها بمراكش ، بمشاركة ثمانية فرق مكونة من ثلاث طهاة صناعة الحلويات من ثمانية بلدان إفريقية.

وجاء تتويج المغرب بهذه الكأس بعد خمس ساعات ونصف من المنافسة، متبوعا بمصر في المرتبة الثانية والجزائر في المرتبة الثالثة.

بدورها ، حازت تونس على "بطاقة دعوة" التي تتيح لها المشاركة في كأس العالم لصناعة الحلويات المرتقب تنظيمها شهر يناير 2019 بليون بفرنسا.

وعرفت هذه المسابقة ، المنظمة من قبل مجموعة"رحال إيفنت" ، مشاركة كل من المغرب والجزائر وتونس ومصر وغانا وبوركينا فاسو والسنغال وكوت ديفوار تنافست للحصول على مكان في منصة التتويج، للمشاركة في كأس العالم لصناعة الحلويات التي ستعرف حضور 22 بلدا.

وأبرز كمال رحال سولامي عن مجموعة "رحال إيفينت" ، في تصريح صحفي ، أن الطهاة المغاربة يتميزون بالحنكة والتجربة والخبرة في مجالي صناعة الحلويات والطبخ على المستويين الإفريقي والعالمي.

وأضاف أن الطهاة المغاربة اكتسبوا شهرة عالمية والدليل على ذلك تواجد طباخين مغاربة في بأكبر الوحدات الفندقية بالمغرب والشرق الأوسط التي تعرف حضورا قويا للطباخين الفرنسيين.

وبخصوص البطولة الرسمية للطهاة الأفارقة ، وهو الحدث الذي تنظمه مجموعة"رحال إيفنت" في إطار البوكس الذهبي بإفريقيا وكأس إفريقيا لصناعة الحلويات، سجل كمال رحال سولامي، أن المستوى يتطور سنة بعد سنة ودورة بعد أخرى بفضل هذه المنافسة التي تتيح للمشاركين اكتساب التجربة، مشيرا إلى أنه قبل سنة 2003 كان المغرب البلد الإفريقي الوحيد المشارك في كأس العالم لصناعة الحلويات.

وأبرز أن ثلاثة بلدان من بين الفرق الثمانية المشاركة في الدورة الرابعة لكأس إفريقيا لصناعة الحلويات ستتأهل لكأس العالم.

من جهته ، سجل رئيس كأس العالم لصناعة الحلويات غابرييل بيلاسون، في تصريح مماثل ، أن المستوى الإفريقي في مجال صناعة الحلويات يتطور دورة بعد أخرى وخاصة بالنسبة للمغرب الذي يتوفر على مستوى متميز مقارنة مع البلدان الإفريقية الأخرى.

وتشكل هذه المسابقة فرصة للتحسيس وتأكيد مسؤولية الطاهي ودوره في إبراز فن الطبخ في بلده، كما تسمح كذلك بتثمين الطبخ باعتباره واجهة مهمة للترويج للسياحة، فضلا عن مساهمته في تموقع المغرب كمرجع رفيع المستوى في مجال الطبخ، باحتلاله للمرتبة الأولى بين أفضل المهنيين في هذا المجال.

وتكتسب هذه البطولة، التي تأسست سنة 2013 على يد كل من كمال رحال ورئيس كأس العالم لصناعة الحلويات غابرييل بيلاسون، زخما بين طهاة صناعة الحلويات الأفارقة، متموقعة كحدث كبير في هذا المجال بالقارة، كما تعد البطولة الرسمية للطهاة تتويجا لأكثر من 15 سنة من العمل .

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب مسابقة الطهاة تتويج صناعة الحلويات

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