 خــاص..معلومات تُــنشر لأول مرة عن الشاب الذي قتله اللاعب أمين حارث بسيارته بمراكش ﻿
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خــاص..معلومات تُــنشر لأول مرة عن الشاب الذي قتله اللاعب أمين حارث بسيارته بمراكش

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 15:42 خــاص..معلومات تُــنشر لأول مرة عن الشاب الذي قتله اللاعب أمين حارث بسيارته بمراكش | حوادث و حقوق
خــاص..معلومات تُــنشر لأول مرة عن الشاب الذي قتله اللاعب أمين حارث بسيارته بمراكش
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أن الشاب العشريني الذي توفي بعدما دهسه اللاعب أمين حارث بسيارته في الساعات الأولى من صباح يومه السبت، يعمل كحارس أمن خاص بدار الثقافة.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أن الشاب العشريني الذي توفي بعدما دهسه اللاعب أمين حارث بسيارته في الساعات الأولى من صباح يومه السبت، يعمل كحارس أمن خاص بدار الثقافة.

و قالت مصادرنا، أن أمين حارث لم يكن يسير بسرعة جنونية ،مؤكدة أن الخطأ لا يتحمله نجم الأسود الذي تألق بشكل كبير في أولى مباريات المنتخب بروسيا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

و أضافت مصادرنا،أن الشاب ينحدر من دوار نواحي مدينة مراكش.

و يتابع أمين حارث في حالة سراح بعدما دهس بسيارته شاب كان مترجلا بمنطقة باب دكالة بمراكش.

 

 

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب سراح لاعب مراكش

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