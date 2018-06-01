 العثور على جثة طفلة مقتولة بعدما تم اغتصابها بطرق وحشية بسيدي سليمان(تفاصيل جد صادمة) ﻿
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العثور على جثة طفلة مقتولة بعدما تم اغتصابها بطرق وحشية بسيدي سليمان(تفاصيل جد صادمة)

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 13:30 العثور على جثة طفلة مقتولة بعدما تم اغتصابها بطرق وحشية بسيدي سليمان(تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق
العثور على جثة طفلة مقتولة بعدما تم اغتصابها بطرق وحشية بسيدي سليمان(تفاصيل جد صادمة)
اهتز دوار لالة يطو جماعة القصيبية إقليم سيدي سليمان مساء الجمعة ،على وقع جريمة بشعة بعد العثور على جثة طفلة مقتولة ومرمية فى إحدى الأماكن بعد اغتصابها مساء يوم الجمعة .

شوف تيفي

اهتز دوار لالة يطو جماعة القصيبية إقليم سيدي سليمان مساء الجمعة ،على وقع جريمة بشعة بعد العثور على جثة طفلة مقتولة ومرمية فى إحدى الأماكن بعد اغتصابها مساء يوم الجمعة .

وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصدر محلية بعدما تقدم والد الضحية بشكاية لدى عناصر الدرك الملكي تفيد باختفاء إبنته البالغة من العمر 5 سنوات والمسماة قيد حياتها "ب" خرساء، حوالي الساعة السادسة مساء مما دفع بعناصر الدرك الملكي إلى الاستجابة في الحين لشكاية الأب ،حيث قامت العناصر بحملة تمشيطية واسعة في المنطقة ،تمكنت من خلالها من العثور على جثة الطفلة مقتولة ، التحريات والمعاينة التي أجريت على الضحية من طرف عناصر الدرك المختص بينت أن الفتاة تعرضت للإغتصاب .

وضاعفت عناصر الدرك الملكي جهودها من أجل فك لغز هذه الجريمة البشعة ، حيث قامت بحملة تمشيطية واسعة مكنت من تحديد هوية الجاني البالغ من العمر 29 سنة ويقطن بالقرب من الفتاة الضحية، وتفيد المعطيات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي ، أن القاتل استغل فراغ المكان وقام بإختطاف الطفلة التي لا تستطيع الكلام أو الصياح لطلب النجدة ومارس عليها الجنس بطرق وحشية.

هذا وقد تم إلقاء القبض على هذا الوحش الآدمي وتم وضعه تحت الحراسة النظرية والتحقيق معه، لمعرفة أسباب وملابسات هذا الفعل الجرمي الذي استنكره سكان دوار لالة يطو قبل إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.

 

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