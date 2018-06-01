بعد فضيحة العاملات الموسميات بإسبانيا ..حطابون مغاربة يفجرون فضيحة استغلال بفرنسا ﻿

بعد قضية التحرش التي تعرضت لها مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، فجر أربعة مغاربة فضيحة استغلال من نوع جديد التي يتعرض لها العاملون في الخارج .. ما نتج عنه عقد جلسة افتتاحية للاستماع إليهم بالجنوب

شوف تيفي

بعد قضية التحرش التي تعرضت لها مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، فجر أربعة مغاربة فضيحة استغلال من نوع جديد التي يتعرض لها العاملون في الخارج .. ما نتج عنه عقد جلسة افتتاحية للاستماع إليهم بالجنوب الفرنسي.

ويأتي الاستماع للمغاربة الأربعة بعد أن تم استغلالهم من طرف مشغلهم، الذي مزق عقود العمل أمام أعينهم، ولم يُمكنهم من الحصول على مستحقاتهم الهزيلة التي لا تتجاوز 2000 أورو عن عام من العمل لإثنين منهم، و330 أورو عن أربعة أشهر عمل لإثنين آخرين.

المغاربة الأربعة ينحدرون من ضواحي مدينة خنيفرة، رووا قصتهم والدموع تلمع في أعينهم للصحيفة الفرنسية "لانوفيل ريبوبليك" التي نشرت التحقيق مساء أمس الجمعة 29 يونيو، مشيرين أنهم يعيشون معاً في شقة متواضعة في وسط "أيغوراندي" وهم عاطلون عن العمل وبدون دخل، كل ذلك بسبب أصحاب العمل عديمي الضمير، الذين استفادوا من عدم معرفتهم بالتشريع الفرنسي لـ"الإستغلال".

وكان شخصان من المغاربة الأربعة قد وصلا فرنسا في يونيو 2017، وتبعهما الآخران في فبراير 2018.

وصرح أحدهما للصحيفة الفرنسية "نحن من الحطابين" .. وأضاف: جئنا للعمل من أجل هذا الرجل لأننا نعرفه، غالباً ما يأتي لقريتنا، نعمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، يتم إحضارنا للموقع لتقطيع الأخشاب، مع استراحة لا تتخطى الـ20 دقيقة فقط لتناول طعام الغداء، ثم يأتي ليأخذنا للشقة" وأضاف "في نهاية الأسبوع .. جعلنا نعمل في مطعم الوجبات السريعة الذي يملكه".