المومني يعطي انطلاق الجلسة الافتتاحية للجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراكش ﻿

عقدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية صباح يومه السبت جمعها العادي تحت شعار التعاضد قيمة مضافة لمشروع النموذج التنموي الجديد ودعامة لتحصين الوحدة الترابية للمملكة بمدينة مراكش.

"شوف تيفي":زينب نمروك

عقدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية صباح يومه السبت جمعها العادي تحت شعار التعاضد قيمة مضافة لمشروع النموذج التنموي الجديد ودعامة لتحصين الوحدة الترابية للمملكة بمدينة مراكش.

وفي هذا السياق أوضح عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الاداري " أن هذا اليوم يعتبر تاريخيا كونه يصادف 70 عاما على تأسيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، مردفا "يحق للتعاضدية العامة الاحتفاء بهذا التاريخ حيث استطاعت الأجهزة المسيرة الحالية ترسيخ استمرارية وديمومة خدماتها".

وأضـــاف ذات المتحدث أن تقرير حسابات التعاضدية العامة يرصد عجزا ماليا يقدر بمليار ونصف وفِي سنة 2017 حققت مالية التعاضدية العامة فائضا يفوق 10 ملياراما فيما يتعلق بالخدمات الموجهة للمنخرطين فان ما يفوق 50 بالمئة من اشتراكاتهم يتم استثمارها اليوم في تطوير وتحسين وتنويع الخدمات المقدمة لهم فبعد أن كان المبلغ الموجه من هذه الاشتراكات لفائدة المنخرطين سنة 2008 لا يتعدى 7 مليار و800 مليون فإنه بلغ سنة 2017 مايفوق 15 مليار و600 مليون.

وأكد على أن التعاضدية العامة اتخدت كافة الإجراءات الإدارية والمسطرية القانونية التي يخولها لها القانون للحفاظ على مصالحها وحماية أموال منخرطيها.