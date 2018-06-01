السجن لمتهمين بتسهيل الغش في امتحانات الباكالوريا ﻿

أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تسعة أشخاص متهمين بتسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي الجاري.

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أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تسعة أشخاص متهمين بتسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي الجاري.

وقد قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامية مالية قدرها 5000 درهم في حق المتهم الرئيسي في القضية، وفق ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" الصادرة اليوم السبت 30 يونيو.

فيما وزعت أحكاما تتراوح ما بين 6 أشهر وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين الثمانية، يضيف المصدر، بعد أن وجهت لهم تهمتين تتعلقان بجناية تسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا، وجنحة المشاركة، كل حسب المنسوب إليه.

وقد عرفت جلسة النطق بالحكم، وفق ذات المصدر، حضور عائلات المتهمين، حيث دخلت على ذلك بعض أمهات المتهمين في حالة هستيرية مباشرة بعد النطق بالحكم، بسبب عدم تقبلهن للأحكام الصادرة في حق أبنائهن.

وتعود تفاصيل القضية، يشير المصدر، إلى يوم 5 يونيو الجاري، حين تمكنت عناصر تابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بالفقيه بنصالح، في اطار تتبعها للسير العادي لامتحانات الباكالوريا، من توقيف تسعة اشخاص يتحدرون جميعا من الفقيه بنصالح، يشتبه في تورطهم المباشر في تسهيل عملية الغش لفائدة عدد من المترشحين للامتحان، انطلاقا من إحدى الشقق بالمدينة.