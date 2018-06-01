 السجن لمتهمين بتسهيل الغش في امتحانات الباكالوريا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خلافا للمتداول..اللاعب أمين حارث هو من قتل شاب بسيارته بمراكش و هذه التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق

خلافا للمتداول..اللاعب أمين حارث هو من قتل شاب بسيارته بمراكش و هذه التفاصيل الكاملة

العثور على جثة طفلة مقتولة بعدما تم اغتصابها بطرق وحشية بسيدي سليمان(تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق

العثور على جثة طفلة مقتولة بعدما تم اغتصابها بطرق وحشية بسيدي سليمان(تفاصيل جد صادمة)

بعد فضيحة العاملات الموسميات بإسبانيا ..حطابون مغاربة يفجرون فضيحة استغلال بفرنسا | حوادث و حقوق

بعد فضيحة العاملات الموسميات بإسبانيا ..حطابون مغاربة يفجرون فضيحة استغلال بفرنسا

صهد الحكومة كثر من صهد الصيف | كاريكاتير شوف تيفي

صهد الحكومة كثر من صهد الصيف

المومني يعطي انطلاق الجلسة الافتتاحية للجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراكش | بوليتيك

المومني يعطي انطلاق الجلسة الافتتاحية للجمع العام العادي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات

السجن لمتهمين بتسهيل الغش في امتحانات الباكالوريا | حوادث و حقوق

السجن لمتهمين بتسهيل الغش في امتحانات الباكالوريا

بالصــورة..بعد اعتقال شقيق أمين حارث..تطورات جديدة في الحادثة وها فين كان اللاعب الدولي في تلك اللحظة | حوادث و حقوق

بالصــورة..بعد اعتقال شقيق أمين حارث..تطورات جديدة في الحادثة وها فين كان اللاعب الدولي في تلك

‎التعاضد والنموذج التنموي الجديد عنوان يوم دراسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمراكش | بوليتيك

‎''التعاضد والنموذج التنموي الجديد'' عنوان يوم دراسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

رجال الحموشي يحبطون محاولة انتحار شاب بطنجة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يحبطون محاولة انتحار شاب بطنجة

برلمانيونا والريع المريح

السجن لمتهمين بتسهيل الغش في امتحانات الباكالوريا

بتاريــخ : 30 يونيو 2018 / 12:26 السجن لمتهمين بتسهيل الغش في امتحانات الباكالوريا | حوادث و حقوق
السجن لمتهمين بتسهيل الغش في امتحانات الباكالوريا
أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تسعة أشخاص متهمين بتسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي الجاري.

شوف تيفي:

أدانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح تسعة أشخاص متهمين بتسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا للموسم الدراسي الجاري.

وقد قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامية مالية قدرها 5000 درهم في حق المتهم الرئيسي في القضية، وفق ما أوردته يومية "الأحداث المغربية" الصادرة اليوم السبت 30 يونيو.

فيما وزعت أحكاما تتراوح ما بين 6 أشهر وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق باقي المتهمين الثمانية، يضيف المصدر، بعد أن وجهت لهم تهمتين تتعلقان بجناية تسهيل عملية الغش في امتحانات الباكالوريا، وجنحة المشاركة، كل حسب المنسوب إليه.

وقد عرفت جلسة النطق بالحكم، وفق ذات المصدر، حضور عائلات المتهمين، حيث دخلت على ذلك بعض أمهات المتهمين في حالة هستيرية مباشرة بعد النطق بالحكم، بسبب عدم تقبلهن للأحكام الصادرة في حق أبنائهن.

وتعود تفاصيل القضية، يشير المصدر، إلى يوم 5 يونيو الجاري، حين تمكنت عناصر تابعة للشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بالفقيه بنصالح، في اطار تتبعها للسير العادي لامتحانات الباكالوريا، من توقيف تسعة اشخاص يتحدرون جميعا من الفقيه بنصالح، يشتبه في تورطهم المباشر في تسهيل عملية الغش لفائدة عدد من المترشحين للامتحان، انطلاقا من إحدى الشقق بالمدينة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الفقيه بنصالح الباكالوريا السجن متهمين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خلافا للمتداول..اللاعب أمين حارث هو من قتل شاب بسيارته بمراكش و هذه التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق

خلافا للمتداول..اللاعب أمين حارث هو من قتل شاب بسيارته بمراكش و هذه التفاصيل الكاملة

العثور على جثة طفلة مقتولة بعدما تم اغتصابها بطرق وحشية بسيدي سليمان(تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق

العثور على جثة طفلة مقتولة بعدما تم اغتصابها بطرق وحشية بسيدي سليمان(تفاصيل جد صادمة)

بعد فضيحة العاملات الموسميات بإسبانيا ..حطابون مغاربة يفجرون فضيحة استغلال بفرنسا | حوادث و حقوق

بعد فضيحة العاملات الموسميات بإسبانيا ..حطابون مغاربة يفجرون فضيحة استغلال بفرنسا

بالصــورة..بعد اعتقال شقيق أمين حارث..تطورات جديدة في الحادثة وها فين كان اللاعب الدولي في تلك اللحظة | حوادث و حقوق

بالصــورة..بعد اعتقال شقيق أمين حارث..تطورات جديدة في الحادثة وها فين كان اللاعب الدولي في تلك اللحظة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الشابة المغربية اللي اقتاحمات منصة سلا و باست الفنان نعمان بلعياشي تفسر..كنموت عليه وها علاش طلعت عندو و تحديت كولشي | بــووز
منذ 42 دقيقة

الشابة المغربية اللي اقتاحمات منصة سلا و باست الفنان نعمان بلعياشي تفسر..كنموت عليه وها علاش طلعت عندو و تحديت كولشي

بالفيديو..مغربيات محيحات مع الدوزي فموازين..تفاعل هيستيري | بــووز

بالفيديو..مغربيات محيحات مع الدوزي فموازين..تفاعل هيستيري

بــرافو..الدوزي يفاجئ جمهور موازين و يكرم التلميذ الذي تغلب على الإعاقة و حصل على أعلى معدل بالباكالوريا..شوفو التفاعل على المنصة | بــووز

بــرافو..الدوزي يفاجئ جمهور موازين و يكرم التلميذ الذي تغلب على الإعاقة و حصل على أعلى معدل بالباكالوريا..شوفو التفاعل على المنصة

سابقة و بالفيديو.. بكل جرأة ..مغربية اقتاحمات منصة موازين وعنقات الفنان نعمان بلعياشي و باستو أمام المغاربة | بــووز

سابقة و بالفيديو.. بكل جرأة ..مغربية اقتاحمات منصة موازين وعنقات الفنان نعمان بلعياشي و باستو أمام المغاربة

﻿

آخر المستجدات

خلافا للمتداول..اللاعب أمين حارث هو من قتل شاب بسيارته بمراكش و هذه التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق
منذ 38 دقيقة

خلافا للمتداول..اللاعب أمين حارث هو من قتل شاب بسيارته بمراكش و هذه التفاصيل الكاملة

العثور على جثة طفلة مقتولة بعدما تم اغتصابها بطرق وحشية بسيدي سليمان(تفاصيل جد صادمة) | حوادث و حقوق

العثور على جثة طفلة مقتولة بعدما تم اغتصابها بطرق وحشية بسيدي سليمان(تفاصيل جد صادمة)

بعد فضيحة العاملات الموسميات بإسبانيا ..حطابون مغاربة يفجرون فضيحة استغلال بفرنسا | حوادث و حقوق

بعد فضيحة العاملات الموسميات بإسبانيا ..حطابون مغاربة يفجرون فضيحة استغلال بفرنسا

صهد الحكومة كثر من صهد الصيف | كاريكاتير شوف تيفي

صهد الحكومة كثر من صهد الصيف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.